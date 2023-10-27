Налог на повышенные доходы вместо прогрессивной шкалы предлагают ввести в Миннацэкономики

В рамках разработки нового Налогового кодекса в министерстве национальной экономики предлагают оставить плоскую шкалу налогообложения. Вместо прогрессивной шкалы может быть введен дополнительный налог в размере 15% на доходы, превышающие 40 млн тенге в год, сообщил во время правительственного часа в сенате глава ведомства Алибек Куантыров.

«У нас была четырехступенчатая система прогрессивного налогообложения – от 5 до 20%. Здесь же мы предлагаем, в целом оставить плоскую шкалу в 10% и дополнительно (ввести – В.) 15%. Это примерно 480 годовых минимальных заработных плат, то есть порядка 40 млн. тенге», - сказал Куантыров.

То есть, по его словам, если налогоплательщик получает 50 млн тенге в год, то с 40 млн он будет платить 10%, а с оставшихся 10 млн тенге — 15% налогов.

«Это коснется небольшой части населения. И в целом принесет дополнительный доход», - считает глава Миннацэкономики.

По его словам, это не отразится на улучшении ситуации с теневой экономикой и зарплат в конвертах, так как «такую зарплату получают в высокодоходных секторах экономики, где налогообложение является белым, чистым и здесь участвуют серьезные налогоплательщики, корпоративные».

Что же касается налога на роскошь, то министр напомнил, что им будет облагаться имущество, к которому относятся дорогостоящие транспортные средства, летательные аппараты, находящиеся в частной собственности, дорогостоящие объекты недвижимости. Кроме того, повышенное налогообложение будет применяться при их ввозе и регистрации в Казахстане.