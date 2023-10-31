Международные эксперты рекомендовали Казахстану разработать механизм сохранения сайгаков

Международные эксперты, которых Казахстан ждал весной этого года для принятия решения по сайгакам, рекомендовали министерству экологии и природных ресурсов, в том числе, разработать механизм сохранения животных и улучшать условия существование людей и сайгаков. Об этом говорится в ответе министерства на официальный запрос «Власти». При этом в ведомстве сообщили, что международные эксперты согласились с тем, что уральская популяция достигла численности, «оправдывающей устойчивое потребительское и не потребительское использование». Отметим, что Минэкологии приняло решение убивать не только сайгаков уральской популяции, но и бетпакдалинской.

По данным Минэкологии, в целях выработки подходов по управлению популяциями сайгаков в Казахстан приезжали международные эксперты Конвенции мигрирующих видов животных, Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, международные эксперты по вопросам управления конфликта с дикими животными, представляющих всемирно известные организации, Королевское общество защиты птиц (Великобритания), Группа по выживанию видов Международного союза по охране природы, Немецкое общество защиты природы и биоразнообразия, Франкфуртское зоологическое общество (Германия), Оксфордский Университет (Великобритания), Международный совет сохранения охотничьих и других диких животных (Венгрия), Шведский университет сельскохозяйственных наук (Швеция).

«Согласно мнения международных экспертов уральская популяция достигла численности, оправдывающей устойчивое потребительское и не потребительское использование. Необходима разработка механизма сохранения сайгака и управления его популяциями, которая предполагает устойчивое использование популяций сайгака на основе согласованных правил», - сообщили в министерстве.

Кроме того, по данным ведомства, международными экспертами было рекомендовано: провести планирование на уровне ландшафта, улучшая доступность мест обитания для сайгака и совместное существование людей и диких животных, путем поддержки общей связности ландшафта для сайгака и других видов диких животных; вовлечь местное население в сохранение и управление сайгаком для получения прямой выгоды от любой системы устойчивого использования; проанализировать необходимые шаги и их следствие, связанные с внутренней и международной торговлей продукцией сайгака, и предпринять подготовительные действия, такие как внедрение системы управления запасами, изучение влияния на внутренние рынки мяса и начало действий для снятия нулевой экспортной квоты в рамках СІТЕЅ.

Также сообщалось, что в работе будут участвовать отечественные ученные. В министерстве экологии и природных ресурсов сообщили, что с казахстанской стороны принимали участие РГП «Институт зоологии», Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия, Западно-Казахстанский агротехнический университет им. Жангир Хана, Программа развития ООН в РК, депутаты сената и мажилиса парламента, комитет лесного хозяйства и животного мира, министерство сельского хозяйства, комитет водных ресурсов, РГКП «Охотзоопром», Ассоциации фермеров, Республиканские ассоциаций охотников «Кансонар» и «Табиғат».

Однако биологическое обоснование, которое выработано по итогам этой работы, в открытом доступе для общественности опубликовано не было. В министерстве объяснили это тем, что «биологическое обоснование по управлению популяциями сайгаков является документом для служебного пользования».

Также в Минэкологии сообщили, что министерством совместно с научными организациями рассматривались альтернативные способы регулирования численности сайгаков. Среди них принудительное переселение, увеличение численности волков и строительство заграждений вокруг сельхозземель. Однако про первому методу «практика показала», что он неэффективный.

«Были попытки перегона сайгаков Уральской популяции на правый берег реки Урала, при котором животные через 2 недели вернулись обратно на прежнее место», - пояснили в Минэкологии.

Увеличение численности волков, по заявлению ведомства, «не приведет к немедленному снижению численности сайгаков, так как потребуется несколько лет, чтобы поголовье волков увеличилось до приемлемых значений».

Что касается строительства заграждений, то и здесь опыт показал, что эти «сооружения имели значительную стоимость и были экономически не целесообразны. Кроме того, сайгаки на большой скорости разбивались о них, либо путались и умирали».