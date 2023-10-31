Смаилов заявил о полной вине руководства «Арселора» в гибели людей на шахте «Костенко»

Трагедия на шахте «Костенко» в Карагандинской области, в ходе которой погибли 46 человек, напрямую связана с нарушениями в сфере промышленной безопасности. И вина в этом полностью лежит на руководстве предприятия, заявил во вторник во время заседания правительства премьер-министр Алихан Смаилов.

«В августе текущего года на “АрселорМиттал Темиртау” уже произошла подобная авария. Тогда погибло пять шахтеров. Произошедшая трагедия с более многочисленными жертвами напрямую связана с нарушениями в сфере промышленной безопасности. В этом вина в первую очередь руководства предприятия. Их полная самоустраненность от жизнедеятельности компании приводит к трагическим последствиям уже на протяжении нескольких лет», - заявил Смаилов.

Он подчеркнул, что свои обязательства компания не выполнила, поэтому завершается сделка по передаче «АрселорМиттал Темиртау» в пользу Казахстана. Премьер также напомнил о поручении президента провести расследование в связи с гибелью горняков и прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией.

Напомним, что найдены тела 45 погибших горняков и предположительно останки 46-го погибшего. На сегодняшний день в медучреждениях остаются под наблюдением 27 пострадавших. Состояние одного из них – ближе к тяжелому, у 24-х – средней степени тяжести и у двих – удовлетворительное.