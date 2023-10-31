При обыске у него изъята религиозная литература
В Алматинской области задержан подозреваемый в пропаганде терроризма
фото кнб

Комитетом национальной безопасности в Алматинской области задержан подозреваемый в пропаганде терроризма, сообщила пресс-служба КНБ.

«31 октября комитетом национальной безопасности при содействии органов полиции задержан житель Алматинской области. Он подозревается в пропаганде идей терроризма. При обыске по месту жительства изъяты религиозная литература и иные вещественные доказательства», - говорится в сообщении.

Ведется досудебное расследование по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса.

Накануне сообщалось, что в Алматы и Туркестане задержаны подозреваемые в пропаганде терроризма. В Алматы задержанный является приверженцем запрещенной в Республике Казахстан религиозно-экстремистской организации «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами», а задержанный в Туркестане – приверженцем идеологии международной террористической организации «ДАИШ», запрещенной в Казахстане решением суда.

Свежее из этой рубрики
Более 80% уехавших в этом году граждан Узбекистана эмигрировали в Казахстан
Новости
Суд по делу политика Нуржана Альтаева пройдет в закрытом режиме
Новости
Суд отклонил апелляцию активиста, который пытается обжаловать отказ акимата Астаны в проведении мирного митинга в честь месяца Прайд
Просматриваемые
Новости
Центр Алматы наводнен силовиками в преддверии объявленной акции протеста
Новости
В Алматы ожидается дождь с переходом в снег
Новости
Новый пригородный маршрут запущен в Алматы
Новости
Несколько человек задержаны в местах объявленной акции протеста оппозиции
Новости
Ограничено движение по дороге от Медеу до Шымбулака
Новости
Air Astana увеличила флот до 48 самолетов