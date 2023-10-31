В Алматинской области задержан подозреваемый в пропаганде терроризма

«31 октября комитетом национальной безопасности при содействии органов полиции задержан житель Алматинской области. Он подозревается в пропаганде идей терроризма. При обыске по месту жительства изъяты религиозная литература и иные вещественные доказательства», - говорится в сообщении.

Ведется досудебное расследование по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса.

Накануне сообщалось, что в Алматы и Туркестане задержаны подозреваемые в пропаганде терроризма. В Алматы задержанный является приверженцем запрещенной в Республике Казахстан религиозно-экстремистской организации «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами», а задержанный в Туркестане – приверженцем идеологии международной террористической организации «ДАИШ», запрещенной в Казахстане решением суда.