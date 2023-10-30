Они являются приверженцами запрещенных в стране организаций
Подозреваемых в пропаганде терроризма задержали в Алматы и Туркестане
фото Жанары Каримовой

В Алматы и Туркестане задержаны подозреваемые в пропаганде терроризма, передает Polisia.kz.

«Департаментом полиции города Алматы при содействии ДКНБ задержан подозреваемый в пропаганде идей терроризма. Задержанный является приверженцем запрещенной в Республике Казахстан религиозно-экстремистской организации “Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами”», - говорится в сообщении.

А в Туркестане полицейские при координации органов прокуратуры задержали подозреваемого в пропаганде идей терроризма местного жителя, который, как сообщается, является приверженцем идеологии международной террористической организации «ДАИШ», запрещенной в Казахстане решением суда.

«При обыске по месту жительства обоих подозреваемых изъята религиозная литература и иные вещественные доказательства. Осуществляется досудебное расследование по части 1 статьи 256 Уголовного кодекса “Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма”. Задержанным на время следствия избрана мера пресечения в виде ареста», - заключили в полиции.

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