Суд по делу политика Нуржана Альтаева пройдет в закрытом режиме

Главное судебное разбирательство по делу оппозиционного политика Нуржана Альтаева, которое должно начаться 7 ноября, пройдет в закрытом режиме. Это связано с защитой свидетеля, так как ему и его семье поступают угрозы, сообщили во вторник в пресс-службе суда Астаны.

«31 октября 2023 года завершилось предварительное слушание по уголовному делу в отношении подсудимого Нуржана Альтаева, обвиняемого по ст. 366 ч. 4 Уголовного кодекса РК. В ходе слушания в суд от прокурора поступило ходатайство о рассмотрении уголовного дела в закрытом судебном заседании в связи с тем, что свидетелю и его семье поступают угрозы жизни и здоровья от неизвестных лиц из-за его свидетельских показаний», - говорится в сообщении суда.

В этой связи для обеспечения безопасности участников процесса суд принял решение рассматривать дело в закрытом режиме.

Нуржана Альтаева задержали в начале июня этого года по подозрению в систематическом получении взяток от бывшего главы нацпалаты предпринимателей «Атамекен» Аблая Мырзахметова, который был арестован ранее. Альтаев якобы получил от Мырзахметова в общей сложности $135 тыс. в период работы вице-министром труда и соцзащиты и в бытность депутатом мажилиса от правящей партии. Сторонники Альтаева считают его преследование политически мотивированным и вызванным активностью политика.