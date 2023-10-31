Суд отклонил апелляцию активиста, который пытается обжаловать отказ акимата Астаны в проведении мирного митинга в честь месяца Прайд

Судебная коллегия по административным делам суда города Астаны отклонила апелляционную жалобу столичного активиста Нурислама Калихбаева, которому акимат отказал в проведении митинга в честь празднования Прайда. Решение суда было опубликовано в судебном кабинете 31 октября.

В мае этого года Калихбаев подал уже второе уведомление на проведение мирного собрания для празднования Прайда – месяца гордости ЛГБТИК+ сообщества в Астане. Активист получил отказ из-за того, что в местах, утвержденных маслихатом для мирных митингов, уже планировались мероприятия и работы. Акимат также не предоставил ему альтернативной площадки. В намеченный день, 10 июня, Калихбаев посетил площадки, которые указал в своем уведомлении, и зафиксировал на видео, что работы и мероприятия на них не велись.

Активист пытался обжаловать отказ акимата в суде первой инстанции, но суд отклонил его иск. 26 октября суд рассмотрел его апелляционную жалобу, в которой активист указал, что акимат не представил доказательств занятости площадок, а суд не дал этому обстоятельству правовой оценки. Кроме того, активист указал, что отказ местного исполнительного органа ограничивает его конституционное право.

Апелляционная коллегия решила, что акимат правомерно отказал в проведении мирного собрания, так как в его предполагаемое время были запланированы другие мероприятия: выставка изобразительного искусства детей, мероприятия с учебными заведениями в библиотеке под открытым небом, спортивные мероприятия, благоустройство, размещение дорожно-строительной техники в связи с ремонтными работами.

«Таким образом, наличие ранее поданных заявок о занятости определенных мест на территории города в целях проведения строительно-ремонтных работ и иных мероприятий, подтверждает законность действий ответчика по отказу в проведении мирного собрания истцу в запрашиваемых местах», – указано в постановлении судебной коллегии, оставившей в силе решение суда первой инстанции.

Калихбаев сообщил Власти, что собирается оспорить решение суда апелляционной инстанции в Верховном суде.