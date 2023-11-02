Число жертв авиаудара Израиля по лагерю беженцев в Газе достигло почти 200 человек

Управление правительственных СМИ сектора Газа, управляемое ХАМАСом, сообщило в четверг, что по меньшей мере 195 палестинцев погибли в результате двух израильских атак на лагерь беженцев Джабалию, сообщает Reuters .

Еще 120 человек числятся пропавшими без вести, вероятно, они находятся под завалами. И минимум 777 человек получили ранения.

Израиль заявил, что в результате авиаударов во вторник и среду были убиты два военных лидера ХАМАС в Джабалии. Израиль считает, что группировка располагала командными центрами и другой «террористической инфраструктурой под, вокруг и внутри гражданских зданий, намеренно ставя под угрозу мирное население Газы».

Представители ООН по правам человека считают, что удары по лагерю могут расцениваться как военное преступление, «учитывая большое количество жертв среди гражданского населения и масштабы разрушений после авиаударов».

Помимо этого, в секторе Газа не хватает продовольствия, топлива, питьевой воды и медикаментов. Больницы столкнулись с трудностями, поскольку нехватка топлива привела к закрытию, включая единственную онкобольницу в Газе. А главный электрогенератор в индонезийской больнице больше не работает из-за нехватки топлива. Израиль же отказался разрешить гуманитарным конвоям доставить топливо, сославшись на опасения, что боевики ХАМАС перенаправят его на военные цели.

Между тем минимум 320 иностранцев, а также десятки тяжело раненых жителей Газы пересекли границу Египта в среду в соответствии с соглашением между Израилем, Египтом и ХАМАС. Среди иностранцев – граждане Австралии, Австрии, Болгарии, Чехии, Финляндии, Индонезии, Италии, Японии, Иордании, Великобритании и США. Пограничники Газы заявили, что пограничный переход вновь откроется в четверг.

Накануне сообщалось, что в результате авиаудара Израиля по лагерю беженцев Джабалия в секторе Газа погибли более 50 человек и еще около 150 получили ранения. Израиль начал нападение после того, как ХАМАС совершил атаку на юг страны, тогда погибло по меньшей мере 1 400 человек, большинство из которых были гражданскими лицами. Израиль также ввел полную блокаду Газы, жестко ограничив доступ к воде, электричеству, продовольствию и топливу для более чем 2,3 млн жителей. По данным ООН, более половины населения сектора Газа было вынуждено покинуть свои дома в результате боевых действий. В последние дни Израиль расширил свои наземные операции в секторе Газа. Всего, по данным министерства здравоохранения Газы, с 7 октября убиты 8 796 палестинцев.