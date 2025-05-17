Израиль начал масштабное наступление в секторе Газа

Израильские военные объявили о начале масштабного наступления в секторе Газа с целью разгрома ХАМАС и освобождения оставшихся 57 заложников, сообщает Русская служба ВВС . Войска должны занять все стратегические районы сектора.

Военные заявляют, что не прекратят операцию «до тех пор, пока ХАМАС не перестанет быть угрозой, а все заложники не вернутся домой». Также они утверждают, что за последние 24 часа нанесли удары по более чем 150 террористическим целям по всему сектору Газа.

По информации издания Times of Israel, операция позволит Армии обороны Израиля занять территорию Газы, переселить мирных жителей на юг сектора, атаковать ХАМАС и помешать ему взять под контроль поставки гуманитарной помощи.

Подконтрольные ХАМАС чиновники гражданской обороны и министерства здравоохранения сообщают, что с четверга в результате израильских атак в Газе погибли около 250 человек.

В начале мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль готовит «интенсивное вторжение в Газу» для захвата и удержания территории.

Между тем агентство Reuters сообщает, что переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС возобновились в Катаре, несмотря на то что израильские силы усилили бомбардировки. Тахер Аль-Ноно, советник руководства ХАМАС по связям со СМИ, сообщил агентству, что начался новый раунд непрямых переговоров с израильской делегацией в Дохе, в ходе которых обсуждались все вопросы «без предварительных условий».

«Делегация ХАМАС изложила позицию группировки и необходимость прекращения войны, обмена пленными, вывода израильских войск из Газы и обеспечения возможности доставки гуманитарной помощи и удовлетворения всех потребностей населения Газы обратно в сектор», - добавил он.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац также заявил, что переговоры по соглашению об освобождении израильских заложников, удерживаемых ХАМАС, возобновились, но начались без предварительного согласия Израиля на прекращение огня или снятие блокады.

Переговоры с марта не смогли восстановить перемирие, по которому ХАМАС освободил бы оставшихся заложников. ХАМАС давно заявлял, что не освободит их, если Израиль не прекратит свою кампанию; Израиль заявляет, что будет сражаться, пока ХАМАС не будет расформирован.