В горах Алматы нашли заблудившегося двое суток назад туриста

Десятки спасателей и волонтеров, а также четыре беспилотника и кинологи были задействованы в поисках заблудившегося в горах Алматы мужчины. Он ушел в горы утром 4 ноября. По информации ДЧС города, мужчина найден, ему оказали помощь в спуске.

«В субботу, 4 ноября, в 17 часов 43 минуты на пульт 112 ДЧС Алматы поступила информация от мужчины 1971 г.р., о том, что он находится в районе водопада Аюсай-3 и не может самостоятельно спуститься с крутого склона», - рассказали в ДЧС.

По информации супруги заблудившегося мужчины, он ушел в горы в субботу в 7 утра, в 07:23 отправил сообщение, что находится на экопосту, в 11:04 сообщил, что осталось 1,5 км до Медвежьей горы, и больше на связь не выходил. Геолокацию скинуть не мог, т.к. связь не ловила.

На поиски мужчины были направлены спасатели службы 109 с КСП БАО, а также оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда, в том числе кинологический расчет. По прибытии в ущелье спасатели ночью обследовали все три водопада, где мог находиться пострадавший. Также в ущелье был развернут оперативный штаб ДЧС. В поисково-спасательных работах задействовали 36 человек, три кинологических расчета и два беспилотных летательных аппарата. Поиски велись в темное время суток, на горных крутых склонах. Спасатели применяли альпинистское снаряжение.

Утром 5 ноября к спасательной операции присоединилась группа волонтеров «Добровольной Службы спасения», дополнительные силы спасателей РОСО, в том числе один кинологический расчет.

«Авиаборт “Казавиаспас” МЧС РК был приведен в готовность, однако сложный рельеф и густая растительность не позволяли заметить движение на склонах, в этой связи работали дроны и командно-штабная машина ДЧС г.Алматы. 6 ноября в 09:58 в ущелье Аюсай, выше третьего водопада, второй группой волонтеров ДСС визуально обнаружен гр. А, 1971 г.р. Служба спасения 109 в количестве 11 человек и РОСО МЧС в количестве 12 человек направились к нему навстречу со стороны “Космостанции” для транспортировки», - проинформировали в ДЧС.

Всего в поисково-спасательных работах был задействовано 71 человек, пять кинологических расчетов, 10 единиц техники и четыре дрона.