АО «Экспортная страховая компания KazakhExport» реорганизуют в экспортно-кредитное агентство, которое объединит в себе основные меры финансовой поддержки и развития несырьевого экспорта. Соответствующий закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам экспортно-кредитного агентства и продвижения экспорта несырьевых товаров (работ, услуг)» в среду в ходе пленарного заседания во втором чтении принял мажилис.

«Данный законопроект направлен на создание экспортно-кредитного агентства, обладающего статусом национального института в области развития и продвижения несырьевого экспорта. Законопроектом предусматривается создание специального правового статуса экспортно-кредитного агентства; объединение основных мер финансовой поддержки и развития несырьевого экспорта», - сказал депутат Руслан Кожасбаев.

Как отмечается в заключении профильного комитета мажилиса, закон направлен на формирование регуляторного режима для единого оператора финансовой поддержки экспорта АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport». И направлен на создание специального правового статуса экспортно-кредитного агентства, который позволит объединить основные меры финансовой поддержки и развития несырьевого экспорта.

Ко второму чтению депутаты внесли поправки, направленные на уточнение компетенции уполномоченного органа в области регулирования торговой деятельности, установление совокупной емкости страховых и гарантированных обязательств экспортно-кредитного агентства и уточнение понятия «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».