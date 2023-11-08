Казахстанцы, занятые на вредных производствах, смогут выйти на пенсию в 55 лет, но должны будут покинуть свое рабочее место

Казахстанцы, занятые более семи лет на вредных производствах, смогут выйти на так называемую пенсию в 55 лет и получать специальную социальную выплату. Однако, в таком случае им придется либо уволиться, либо договориться с работодателем о переводе на более легкую работу. Об этом в среду в ходе презентации отдельных законодательных норм по вопросам социальной защиты лиц, занятых во вредных условиях труда, первый вице-министр труда и социальной защиты населения Акмади Сарбасов.

«Условия назначения для специальной социальной выплаты – это достижение 55-летнего возраста. Сейчас возраст при выходе на пенсию составляет 63 года. Второе – нужно иметь стаж работы во вредных условиях труда не менее семи лет. Это будет подтверждаться через обязательные профессиональные пенсионные взносы, которые сейчас выплачивают работодатели за работников, занятых во вредных условиях труда в размере 5%», - сказал Сарбасов.

Возможность получения специальной социальной выплаты будет распространяться на работников, занятых во вредных условиях труда. В частности, в базовых отраслях экономики – металлургии, энергетике, горно-добывающем секторе и так далее. По данным Минтруда, сегодня во вредных условиях труда занято более 490 тыс. человек.

«По согласованию с работодателем работника, конечно, можно перевести на легкий труд, либо работник вправе расторгнуть трудовой договор», - рассказал о новом, ранее не озвученном требовании первый вице-министр.

По расчетам Минтруда, в 2024 году на получение такой выплаты смогут претендовать порядка 37 тыс. человек.

Что же касается источников финансирования, то их четыре. Первый – это республиканский бюджет, из которого в 2024 году на каждого работника планируется выделить 1,5 прожиточного минимума или более 65 тыс. тенге. Второй источник – это выплата из компаний по страхованию жизни, их сегодня в Казахстане восемь.

«Здесь также предлагается в рамках текущих страховых тарифов определить выплату для работников в размере одного прожиточного минимума – это 43 тыс. тенге. Они работают с работодателями и страхуют работников от несчастного случая на производстве, наверное, это и есть тот страховой риск, который в рамках нашей специальной социальной выплаты предлагается дополнить в размере одного прожиточного минимума от страховых компаний», - объяснил Сарбасов.

Третий источник выплаты – это сам работодатель, который также должен выплачивать один прожиточный минимум, то есть 43 тыс. тенге и четвертый – предоставление работнику права использовать свои накопления в ЕНПФ. Таким образом, подчеркнул Сарбасов, в случае желания работника получать специальную социальную выплату, ее размер в среднем составит порядка 200 тыс. тенге. Однако, добавил он, нужно смотреть индивидуально, так как в зависимости от размера заработной платы она может составлять 300 и 400 тыс. тенге.

«Все эти выплаты предлагается определить до достижения пенсионного возраста, а далее работники будут получать непосредственно пенсионные выплаты по возрасту – это мы называем солидарной пенсией - базовые пенсионные выплаты, а также накопления из ЕНПФ», - сказал первый вице-министр, еще раз акцентировав внимание на том, что «работники будут вправе воспользоваться такой специальной выплатой, покинув вредные условия труда».

В свою очередь, вице-спикер мажилиса Дания Еспаева обратила внимание на то, что во время презентации принято решение увеличить размер специальной социальной выплаты из бюджета с 1,5 до 2 прожиточных минимумов, то есть, до 86 тыс. тенге. Однако, по ее словам, остается не совсем понятно как будут выходить на «досрочную пенсию» те, кто ранее проработали 7 лет на вредных производствах, но уже там не работают.

«Вопрос по тем людям, которые в настоящее время не работают на вредных условиях труда, но они работали и те же 7 лет когда-то отработали. Имеют ли они право (на эту выплату – В.)?.... Получается этот человек лишается одного прожиточного минимума от работодателя и от страховой компании?», - поинтересовалась Еспаева.

Первый вице-министр признал правоту вице-спикера.

«Есть определенное количество работников, которые сейчас фактически не работают, но они внесли свой вклад в производительность труда. Поэтому в законопроекте мы сохраняем за ними это право (на специальную соцвыплату – В.), при этом, для него выплаты, как вы сами обозначили, будут из республиканского бюджета и его накоплений, которые есть в ЕНПФ. Эти два источника для них будут сохранены в полном объеме», - заключил Сарбасов.