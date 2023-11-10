Граждане двух государств будут освобождены от визовых требований на 90 дней с момента первого въезда
Казахстан и Сан-Марино подписали соглашение о безвизовом режиме
фото Жанары Каримовой

Накануне, 9 ноября, в Сан-Марино посол Казахстана в Республике Мальта и Республике Сан-Марино по совместительству Ерболат Сембаев и государственный секретарь Республики Сан-Марино по иностранным делам, международному экономическому сотрудничеству и телекоммуникациям Лука Беккари подписали правительственное соглашение о взаимном освобождении от визовых требований, сообщает «Казинформ».

Соглашение освобождает граждан обеих стран от визовых требований на 90 дней с момента первого въезда. Действительными проездными документами является паспорт, в том числе дипломатический и служебный.

Соглашение между правительствами вступает в силу через 30 дней после получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о завершении сторонами соответствующих внутригосударственных процедур.

Республика Сан-Марино – одно из самых маленьких государств мира. Оно окружено со всех сторон Италией. Сан-Марино не входит в Европейский союз, но имеет открытые границы со странами-участницами ЕС. При этом в Сан-Марино есть только аэродром, способный принимать небольшие частные самолеты, а ближайший Международный аэропорт имени Федерико Феллини находится в Италии, в 8 километрах от итальянского города Римини.

Свежее из этой рубрики
Повышение ставки НДС до 16% требует детальной проработки, считает депутат сената
Новости
Конституционный суд Кыргызстана отменил право граждан на матчество
Новости
Ассоциация микрофинансовых организаций раскритиковала планы по дальнейшему ужесточению условий микрокредитования
Просматриваемые
Новости
Казахстанцы, занятые на вредных производствах, смогут выйти на пенсию в 55 лет, но должны будут покинуть свое рабочее место
Новости
Страны Центральной Азии направят на юг Казахстана более 11 млн кубокилометров воды
Новости
Построенная к приезду Путина инфраструктура в Костанае останется горожанам – Куантыров
Новости
В Алматы ночью ощущалось землетрясение силой 2 балла
Новости
Бывший министр Бишимбаев задержан по подозрению в избиении до смерти жены
Новости
Правительство нашло инвестора для покупки «АрселорМиттал Темиртау» – Скляр