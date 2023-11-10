Казахстан и Сан-Марино подписали соглашение о безвизовом режиме

Накануне, 9 ноября, в Сан-Марино посол Казахстана в Республике Мальта и Республике Сан-Марино по совместительству Ерболат Сембаев и государственный секретарь Республики Сан-Марино по иностранным делам, международному экономическому сотрудничеству и телекоммуникациям Лука Беккари подписали правительственное соглашение о взаимном освобождении от визовых требований, сообщает «Казинформ» .

Соглашение освобождает граждан обеих стран от визовых требований на 90 дней с момента первого въезда. Действительными проездными документами является паспорт, в том числе дипломатический и служебный.

Соглашение между правительствами вступает в силу через 30 дней после получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о завершении сторонами соответствующих внутригосударственных процедур.

Республика Сан-Марино – одно из самых маленьких государств мира. Оно окружено со всех сторон Италией. Сан-Марино не входит в Европейский союз, но имеет открытые границы со странами-участницами ЕС. При этом в Сан-Марино есть только аэродром, способный принимать небольшие частные самолеты, а ближайший Международный аэропорт имени Федерико Феллини находится в Италии, в 8 километрах от итальянского города Римини.