Пока с ними ведутся переговоры
Инвесторы из Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Европы заинтересованы в открытии трех банков в Казахстане
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

У инвесторов из Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Восточной Европы есть определенная заинтересованность в открытии трех крупных банков на территории Казахстана, но переговоры еще продолжаются, сообщил в пятницу в ходе правительственного часа в сенате заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов.

«Глава государства поставил задачи по привлечению трех крупных международных банков в Казахстан. В этом направлении мы проводим работу совместно с правительством и Нацбанком. Определенная заинтересованность есть со стороны инвесторов Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Восточной Европы», - сообщил Кизатов.

Зампред агентства считает, что привлечение крупнейших международных банков сможет повысить конкуренцию на банковском рынке Казахстана и, соответственно, улучшить качество обслуживания населения, а также приведет к расширению кредитования экономики.

1 сентября Касым-Жомарт Токаев в ходе послания народу отмечал, что казахстанские банки мало участвуют в развитии экономики, из-за чего правительство вынуждено заниматься прямым финансированием, гарантированием и субсидированием. При этом фокус деятельности БВУ сместился на предоставление потребительских займов. Токаев подчеркивал, что несмотря на то что в стране действует 21 банк, корпоративным кредитованием при этом занимаются лишь несколько крупных банков. Поэтому для повышения конкуренции он поручил привлечь в страну три надежных зарубежных банка и обеспечить ежегодный рост кредитования реального сектора на уровне 20% и выше.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Казахстанцы, занятые на вредных производствах, смогут выйти на пенсию в 55 лет, но должны будут покинуть свое рабочее место
Новости
Страны Центральной Азии направят на юг Казахстана более 11 млн кубокилометров воды
Новости
Бывший министр Бишимбаев задержан по подозрению в избиении до смерти жены
Новости
Построенная к приезду Путина инфраструктура в Костанае останется горожанам – Куантыров
Новости
В Алматы ночью ощущалось землетрясение силой 2 балла
Новости
Правительство нашло инвестора для покупки «АрселорМиттал Темиртау» – Скляр