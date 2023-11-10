Инвесторы из Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Европы заинтересованы в открытии трех банков в Казахстане

У инвесторов из Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Восточной Европы есть определенная заинтересованность в открытии трех крупных банков на территории Казахстана, но переговоры еще продолжаются, сообщил в пятницу в ходе правительственного часа в сенате заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов.

«Глава государства поставил задачи по привлечению трех крупных международных банков в Казахстан. В этом направлении мы проводим работу совместно с правительством и Нацбанком. Определенная заинтересованность есть со стороны инвесторов Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Восточной Европы», - сообщил Кизатов.

Зампред агентства считает, что привлечение крупнейших международных банков сможет повысить конкуренцию на банковском рынке Казахстана и, соответственно, улучшить качество обслуживания населения, а также приведет к расширению кредитования экономики.

1 сентября Касым-Жомарт Токаев в ходе послания народу отмечал, что казахстанские банки мало участвуют в развитии экономики, из-за чего правительство вынуждено заниматься прямым финансированием, гарантированием и субсидированием. При этом фокус деятельности БВУ сместился на предоставление потребительских займов. Токаев подчеркивал, что несмотря на то что в стране действует 21 банк, корпоративным кредитованием при этом занимаются лишь несколько крупных банков. Поэтому для повышения конкуренции он поручил привлечь в страну три надежных зарубежных банка и обеспечить ежегодный рост кредитования реального сектора на уровне 20% и выше.