Токаев поручил привлечь в Казахстан три новых зарубежных банка

Казахстанские банки мало участвуют в развитии экономики, из-за чего правительство вынуждено заниматься прямым финансированием, гарантированием и субсидированием. При этом фокус деятельности БВУ сместился на предоставление потребительских займов. Как подчеркнул в пятницу в ходе послания народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев, несмотря на то, что в стране действует 21 банк, корпоративным кредитованием при этом занимаются лишь несколько крупных банков. Поэтому для повышения конкуренции в данной сфере он поручил привлечь в страну три надежных зарубежных банка и обеспечить ежегодный рост кредитования реального сектора на уровне 20% и выше.

«Принципиальная задача – обеспечить ежегодный рост кредитования реального сектора на уровне 20% и выше», - сказал Токаев.

Президент констатировал, что в 2022 году вложения в основной капитал составили всего 15% от ВВП. И во многом это следствие того, что отечественные банки мало участвуют в развитии экономики.

«Такая ситуация вынуждает правительство заниматься прямым финансированием, гарантированием и субсидированием. Это затратно, малоэффективно и противоречит принципам рыночной экономики», - сказал Токаев.

По мнению президента, требуется кардинально решить проблему недостаточного корпоративного кредитования, так как экономике нужны деньги.

«Чистая прибыль банков за прошлый год составила почти 1,5 трлн тенге, за первую половину текущего года – более 1 трлн тенге. Такая сверхдоходность – не результат эффективной работы банков, а в основном следствие высокой базовой ставки, которую Национальный банк использует для борьбы с инфляцией», - констатировал глава государства.

Он поручил правительству и парламенту рассмотреть возможность более справедливого перераспределения этой прибыли с учетом интересов государства.

Актуален, по словам главы государства, и вопрос с огромными доходами финорганизаций от размещения ликвидности в государственных ценных бумагах, которые при этом не облагаются налогами.

В то же время, считает он, нужно мотивировать банки активно участвовать в корпоративном кредитовании, помогать именно предпринимателям. Кредитование бизнеса должно иметь более выгодное пруденциальное и фискальное регулирование в сравнении с другими видами банковской деятельности.

«Понимаю, вопрос непростой, деликатный. Поручаю правительству и финансовым регуляторам в течение года высказать свое окончательное мнение по этому важному вопросу. Требуется принять меры по вовлечению в экономический оборот замороженных активов банков на общую сумму 2,3 трлн тенге», - сказал президент, поручив создать цифровую платформу, на которой бизнес сможет приобретать данные активы.

Кроме того, для расширения доступа реального сектора к «длинным деньгам» необходимо активнее применять механизмы совместного и синдицированного кредитования. А для повышения интереса коммерческих банков следует рассмотреть вопрос предоставления им гарантий институтов развития при финансировании приоритетных проектов.

«Еще одна проблема банковской сферы – высокая концентрация. На сегодня в стране действует 21 банк. При этом корпоративным кредитованием, то есть финансированием экономических проектов, занимаются лишь несколько крупных банков. Поэтому для повышения конкуренции в данной сфере следует привлечь в страну три надежных зарубежных банка», - также поручил Токаев.