Порядка 1,3 млн детей подлежат дополнительной иммунизации от кори – Минздрав

Дополнительной иммунизации от кори подлежат 1,5 млн человек, из которых порядка 1,3 млн – дети, сообщила в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заместитель председателя комитета санитарно-эпидемиологического контроля Зауре Ахметова.

«У нас дополнительной массовой иммунизации подлежит 1,5 млн человек. Это дети в возрасте 60 месяцев – 353,7 тыс., дети от 2 до 4 лет – 944 тыс. В рамках наверствывающей вакцинации – 65,3 тыс. и медицинские работники – 136, 8 тыс.», - сообщила Ахметова.

По ее словам, учитывая, что в Казахстане на конец октября в наличии имелось порядка 370 тыс. доз вакцин от кори, Казахстан дополнительно закупил еще 500 тыс. доз, поставка которых ожидается во второй декаде декабря. Кроме того, принято решение закупить за счет резерва правительства еще 1 млн доз и шприцов для введения вакцины.

Она также добавила, что на сегодняшний день в рамках дополнительной вакцинации, которая началась с 6 ноября, привиты более 14 тыс. детей от 6 до 11 месяцев.

В свою очередь руководитель управления контроля за вакциноуправляемыми инфекциями комитета санитарно-эпидемиологического контроля Нуршай Азимбаева напомнила, что сегодня по республике зафиксировано более 13 тыс. случаев заболеваемости корью. Показатель на 100 тыс. населения составляет 66,9.

«Если сравнить по показателям, высокий уровень заболеваемости в Шымкенте – 2 283, Алматы – 2 217, в Жамбылской области – 1 605, в Актюбинской области – более 1 тыс. случаев. В отношении заболеваемости среди школьников, начиная к осени, с сентября – октября, в эпидемиологический процесс были вовлечены организованные коллективы: в детских дошкольных учреждениях – 1 690 случаев, в 13% учреждениях по стране. По школам, у нас более 7 тыс. школ, заболевания в 20% - это 1 444 школ, там заболевших 4 836», - привела данные Азимбаева.

По ее словам, во всех очагах заболевания проведены расследования, работа по установлению контактных. Невакцинированным контактным была проведена иммунизация. При этом, уточнила руководитель управления, учитывая, что корь – вакциноуправляемая инфекция, детские сады и школы не закрывают на карантин.