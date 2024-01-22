Во время прошлой вспышки кори не было летальных случаев из-за вакцинации – минздрав

Во время дополнительной массовой иммунизации против кори в 2015 году не было зарегистрировано летальных случаев среди тех, у кого проявились неблагоприятные последствия после вакцинации. При этом среди привитых было зарегистрировано всего 0,07% неблагоприятных проявлений после вакцины, сообщили в министерстве здравоохранения в ответ на запрос «Власти».

«В 2015 году в ходе дополнительной массовой иммунизации против кори с применением моновакцины производства Serum Institute of India среди привитых 520 тыс. лиц 15-19 лет зарегистрировано 399 (0,07%) случаев неблагоприятных проявлений после иммунизации в 5 регионах: в Карагандинской области – 32, Жамбылской – 2, Атырауской – 26, Мангистауской – 327, Южно-Казахстанской области – 12», – сообщил комитет санитарно-эпидемиологического контроля минздрава, добавив, что летальных исходов не было зарегистрировано.

Расследование с привлечением независимых экспертов ВОЗ показало, что в 72% случаев неблагоприятные проявления после вакцин были связаны с эмоциональным состоянием подростков, в 23% заболевания совпали по времени с вакцинацией, в 5% это были ожидаемые реакции, описанные в инструкции к препарату, в 11 случаях – аллергические реакции, связанные с индивидуальными особенностями организма, и в 8 случаях – нормальные реакции на введение вакцины: головная боль, слабость и тому подобное.

Сообщается, что отсутствие связи неблагоприятных проявлений с вакциной было подтверждено фактами регистрации обращения 3 подростков, не получивших прививку, но со сходной симптоматикой, что и у подростков, получивших вакцинацию.

Проверка медицинских организаций регионов, где были зарегистрированы неблагоприятные проявления, показала, что они не нарушали условия хранения и транспортировки вакцин.

В минздраве также отметили, что индийская моновакцина прошла испытания по 22 физико-химическим и биологическим показателям, результаты показали соответствие требованиям нормативного документа.

После проведения расследования и испытания образцов вакцины, приостановленную дополнительную иммунизацию возобновили во время прошлой вспышки кори. В дальнейшем было привито более 450 тыс. подростков, и среди них случаев неблагоприятных проявлений не было зарегистрировано.

В минздраве также констатируют, что в стране ежегодно растет количество отказов от прививок. За 9 месяцев прошлого года из числа подлежащих вакцинации от профилактических прививок отказалось 36 940 человек, доля отказов от вакцины кори составила 9,8%.

«Основными причинами отказов являются личные убеждения – 59%, по религиозным мотивам отказались 22%, по причине недоверия к вакцинам 13%, на негативную информацию через СМИ указали 6% отказавшихся от вакцинации», – также сообщили в министерстве. При этом, по данным ведомства, благодаря разъяснительной работе было привито 3011 человек из числа отказывающихся за 9 месяцев 2023 года.