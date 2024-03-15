С начала года в Казахстане зарегистрирован 351 случай коклюша

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля на запрос Власти сообщил о 351 случае коклюша с начала 2024 года. В 320 случаях заболели непривитые дети. В прошлом году согласно официальной статистике было подтверждено около 400 случаев этой вакциноуправляемой болезни, а в 2022 – всего три.

“С начала текущего года по республике зарегистрирован 351 случай коклюша, показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 1,8. Все случаи коклюша зарегистрированы среди детей до 14 лет, из них 92,3% (324) среди детей до 5 лет. В 91% (320 случаях) заболели непривитые дети, в том числе по причине отказа от вакцинации – 189, медицинских противопоказаний – 91, недостижения прививочного возраста – 40”, - говорится в ответе комитета.

Ранее в интервью нашему сайту врач Елена Хегай сообщила о том, что в Алматы только одна лаборатория “Тумар” передает данные о положительных анализах на коклюш в минздрав. Если это так, то реальная картина по заболеванию коклюшем не отражена в статистике. Мы отправили уточняющий вопрос в Минздрав, в ответ нам посоветовали обратиться в управление здравоохранения города: “Из подведомственных лабораторий Комитета в г. Алматы одна лаборатория Национального центра экспертизы имеет лицензию и разрешение на данный вид деятельности. Исследования на коклюш проводятся по направлению врача в лабораториях, имеющих лицензию на медицинскую деятельность и разрешение на работу с возбудителем коклюша. Для проведения лабораторной диагностики коклюша подведомственные лаборатории Комитета имеют лицензию и разрешение на работу с возбудителем коклюша от областного до районного уровней, включая г. Алматы. Вместе с тем, сведения о медицинских лабораториях, проводящих лабораторную диагностику коклюша необходимо получить Управлениях здравоохранения местной исполнительной власти”.

В Астане тоже одна одна лаборатория Национального центра экспертизы имеет лицензию и разрешение на данный вид деятельности. Данная лаборатория передает данные о результатах в территориальное подразделение Комитета.

Согласно Национальному календарю профилактических прививок вакцинация против коклюша проводится в возрасте 2, 3, 4, 18 месяцев и 6 лет. При этом Минздрав сообщает о высоком уровне вакцинации от коклюша: так в 2020 году АКДС получили 88, 3% детей в возрасте до года, в 2021 - 95,3%, в 2022 - 98,6%, в 2023 - 96,7%.

В своем ответе комитет уточнил, что сейчас не рассматривается вопрос о ревакцинации против коклюша взрослого населения. При этом медики рекомендуют обновлять прививку от коклюша, дифтерии и столбняка каждые 10 лет.

За последние 5 лет и в этом году не зарегистрированы случаи летального исхода и осложнений от коклюша, утверждают в комитете.

Подробно о коклюше и вакцинации от него мы рассказывали в этом материале.