Срок ремонта турбины №3 пока неизвестен
Ремонт двух котлов на ТЭЦ-2 Темиртау обещают закончить до 7 декабря
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

Подрядные организации обещают завершить ремонт двух котлов на ТЭЦ-2 Темирау до 25 ноября и 7 декабря соответственно. А вот срок окончания ремонта турбины №3 пока неизвестен, так как этот вопрос будет рассмотрен после заключения договора, сообщили в пятницу в пресс-службе министерства энергетики Казахстана.

Как сообщили в ведомстве, ТЭЦ-2 «АрселорМиттал Темиртау» посетил заместитель председателя комитета атомного и энергетического надзора и контроля Илья Рожков, там он провел совещание с руководством и подрядным организациями.

«Рассмотрены проблемные вопросы затягивания ремонтных работ на котлах № 4 и 5 и турбине № 3. Подрядными организациями высказаны заверения о завершении ремонта котла № 5 до 25 ноября текущего года, а котла № 4 – до 7 декабря. Вопрос окончания ремонта турбины № 3 будет рассмотрен после заключения договора на замену обмотки генератора», - рассказали в Минэнерго.

Вместе с тем в министерстве заверили, что на ТЭЦ есть нормативный запаса основного и резервного топлива, а после ремонта золоулавливающих установок увеличилась паропроизводительность котлов.

Ранее сообщалось, что комитет госэнергонадзора отказал в выдаче паспорта готовности ТЭЦ-2 АО «АрселорМиттал Темиртау» к отопительному сезону, в том числе по причине того, что сорван график капитального и среднего ремонтов котлов ст.№4 и 5. Компания будет оштрафована на 1 млн тенге.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Казахстанцы, занятые на вредных производствах, смогут выйти на пенсию в 55 лет, но должны будут покинуть свое рабочее место
Новости
Страны Центральной Азии направят на юг Казахстана более 11 млн кубокилометров воды
Новости
Бывший министр Бишимбаев задержан по подозрению в избиении до смерти жены
Новости
Построенная к приезду Путина инфраструктура в Костанае останется горожанам – Куантыров
Новости
В Алматы ночью ощущалось землетрясение силой 2 балла
Новости
Правительство нашло инвестора для покупки «АрселорМиттал Темиртау» – Скляр