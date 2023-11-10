ТЭЦ-2 Темиртау не получила паспорт готовности к отопительному сезону

«На сегодня отказано в выдаче паспорта готовности ТЭЦ-2 АО “АрселорМиттал Темиртау” по следующим основаниям. Так, сорван график капитального и среднего ремонтов котлов ст.№4,5, - говорится в сообщении департамента энергонадзора по Карагандинской области.

Кроме того, сметой работ по расширенно-текущему ремонту на котле ст. №1 предусмотрена установка короба чистых газов из нержавеющей стали, а «АрселорМиттал Темиртау» решило использовать «черный» металл. Также сметой предусмотрена установка новых завихрителей и раскручивателей (основной элемент эмульгаторов), компания же приняла решение использовать действующие установки, которые уже находятся в эксплуатации свыше 16 лет и имеют видимые дефекты. Помимо этого, сметой работ по ремонту котла ст. №5 предусмотрена, в том числе, полная замена 12 коллекторов, но «АрселорМиттал Темиртау» решило их не менять, а ограничиться их зачисткой и ремонтом, тогда как действующие коллектора имеют значительные прогибы от 150 до 200 мм.

«Не завершены работы по теплоизоляции газохода от котла ст. №3 до дымовой трубы, также не завершены работы по ремонту кровли котельного цеха и др. Также отмечается высокий риск того, что в текущий осенне-зимний период не будет введен в работу турбогенератор №3 (без резерва) из-за длительности процедур по заключению договора с поставщиком для замены обмотки статора со стороны АО “АрселорМиттал Темиртау”», - добавили в департаменте.

В связи с этим на основании статьи 301 Кодекса об административных правонарушениях ТЭЦ-2 АО «АрселорМиттал Темиртау» будет привлечено к административной ответственности в виде штрафа на сумму 1 млн тенге, а прохождение отопительного сезона будет взято на особый контроль департамента энергонадзора «для исключения предпосылок к возникновению нештатных ситуаций».

Ранее в Минэнерго высказывали опасения, что темиртауская ТЭЦ не будет готова к отопительному сезону, так как срок завершения ремонта котла №4 затягивается, а строительство нового котла №7 будет не раньше следующего лета.