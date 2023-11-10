АО «АрселорМиттал Темиртау» оштрафуют на 1 млн тенге
ТЭЦ-2 Темиртау не получила паспорт готовности к отопительному сезону
ФОТО "АРСЕЛОРМИТТАЛ ТЕМИРТАУ"

Комитет госэнергонадзора отказал в выдаче паспорта готовности ТЭЦ-2 АО «АрселорМиттал Темиртау» к отопительному сезону. Компания будет оштрафована на 1 млн тенге.

«На сегодня отказано в выдаче паспорта готовности ТЭЦ-2 АО “АрселорМиттал Темиртау” по следующим основаниям. Так, сорван график капитального и среднего ремонтов котлов ст.№4,5, - говорится в сообщении департамента энергонадзора по Карагандинской области.

Кроме того, сметой работ по расширенно-текущему ремонту на котле ст. №1 предусмотрена установка короба чистых газов из нержавеющей стали, а «АрселорМиттал Темиртау» решило использовать «черный» металл. Также сметой предусмотрена установка новых завихрителей и раскручивателей (основной элемент эмульгаторов), компания же приняла решение использовать действующие установки, которые уже находятся в эксплуатации свыше 16 лет и имеют видимые дефекты. Помимо этого, сметой работ по ремонту котла ст. №5 предусмотрена, в том числе, полная замена 12 коллекторов, но «АрселорМиттал Темиртау» решило их не менять, а ограничиться их зачисткой и ремонтом, тогда как действующие коллектора имеют значительные прогибы от 150 до 200 мм.

«Не завершены работы по теплоизоляции газохода от котла ст. №3 до дымовой трубы, также не завершены работы по ремонту кровли котельного цеха и др. Также отмечается высокий риск того, что в текущий осенне-зимний период не будет введен в работу турбогенератор №3 (без резерва) из-за длительности процедур по заключению договора с поставщиком для замены обмотки статора со стороны АО “АрселорМиттал Темиртау”», - добавили в департаменте.

В связи с этим на основании статьи 301 Кодекса об административных правонарушениях ТЭЦ-2 АО «АрселорМиттал Темиртау» будет привлечено к административной ответственности в виде штрафа на сумму 1 млн тенге, а прохождение отопительного сезона будет взято на особый контроль департамента энергонадзора «для исключения предпосылок к возникновению нештатных ситуаций».

Ранее в Минэнерго высказывали опасения, что темиртауская ТЭЦ не будет готова к отопительному сезону, так как срок завершения ремонта котла №4 затягивается, а строительство нового котла №7 будет не раньше следующего лета.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Повышение ставки НДС до 16% требует детальной проработки, считает депутат сената
Новости
Конституционный суд Кыргызстана отменил право граждан на матчество
Новости
Ассоциация микрофинансовых организаций раскритиковала планы по дальнейшему ужесточению условий микрокредитования
Просматриваемые
Новости
Казахстанцы, занятые на вредных производствах, смогут выйти на пенсию в 55 лет, но должны будут покинуть свое рабочее место
Новости
Страны Центральной Азии направят на юг Казахстана более 11 млн кубокилометров воды
Новости
Построенная к приезду Путина инфраструктура в Костанае останется горожанам – Куантыров
Новости
В Алматы ночью ощущалось землетрясение силой 2 балла
Новости
Бывший министр Бишимбаев задержан по подозрению в избиении до смерти жены
Новости
Правительство нашло инвестора для покупки «АрселорМиттал Темиртау» – Скляр