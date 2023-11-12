Продолжается расследование убийства Салтанат Нукеновой
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Директор столичного «Гастро-центра» водворен в ИВС
КУАНДЫК БИШИМБАЕВ В 2016 ГОДУ, ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Департамент полиции города Астаны сообщил о возбуждении дел по статьям укрывательство преступления, недонесение о преступлении и оставление в опасности. Директор «Гастро-центра», в котором была убита Салтанат Нукенова, находится в изоляторе временного содержания.

В ходе расследования убийства отдельно зарегистрировано уголовное дело по ст. 432 (укрывательство преступления) УК РК. Подозреваемый — директор «Гастро-центра» водворен в изолятор временного содержания. Кроме того возбуждены уголовные дела по статьям 434 (недонесение о преступлении) и 119 ч. 3 (оставление в опасности) УК.

До этого Специализированный межрайонный следственный суд Астаны санкционировал арест экс-министра Куандыка Бишимбаева на два месяца. В отношении него расследуется дело по части 1 статьи 99 Уголовного кодекса «Убийство».

О задержании Бишимбаева и смерти его супруги Салтанат Нукеновой стало известно поздно вечером в четверг. При этом в МВД подтвердили личность задержанного только на следующий день, ссылаясь на тайну следствия.

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