В Казахстане намерены внедрять в развитие животноводства современные технологии

В Казахстане намерены вести государственную политику развития животноводства с учетом передовых технологий мира, в частности, использовать метод Австралии, которая входит в пятерку глобальных топ-производителей баранины и является самым крупным экспортером мира, сообщает пресс-служба правительства.

По информации пресс-службы, заместитель премьер-министра Серик Жумангарин обсудил с крупнейшими отечественными производителями скота и мяса задачи, проблемы и перспективы развития отрасли. Председатель правления ТОО «Атамекен-Агро» Кинталь Исламов рассказал о недавней поездке в Австралию на фермы производителей скота и отметил, что там ко всем процессам «подход совершенно другой»: высокая технологичность процесса, выстроенная логистика, оборудование, которое применяют, порядок подачи кормов, утилизация отходов. Однако, подчеркнул он, чтобы выстроить такое производство, нужно очень много денег и достаточное поголовье скота. В целом же он считает это направление перспективным.

В свою очередь вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин отчитался, что, как показывает статистика, животноводческая отрасль в Казахстане развивается стабильными темпами, и за последние пять лет производство говядины увеличилось на 56 тыс. тонн, или 11,7%. В результате на сегодня обеспеченность говядиной составляет 102%. И с учетом того, что внутренний рынок страны полностью обеспечен мясом, дальнейшее развитие отрасли связано с экспортом. И здесь немало вопросов, требующих решения.

«Это мелкотоварность и технологическая отсталость большинства животноводческих предприятий, несоблюдение полноценного рациона кормления КРС, что в конечном итоге отражается на продуктивности и, соответственно, мы имеем невысокий убойный выход мяса с туши — 176 кг, в среднем», - перечислил Бердалин.

По его информации, в настоящее время МСХ разрабатывает дорожную карту развития мясного скотоводства на трехлетний период. В документ планируется включить меры по созданию современных экспортоориентированных мясокомбинатов, откормочных площадок по выращиванию КРС на основе использования современных технологий, способствующих повышению среднесуточных привесов скота и сокращению периода достижения высоких весовых кондиций.

На совещании также высказали свои планы и предложения по развитию животноводства крупные животноводы, заверив, что готовы увеличить поголовье скота и количество откормочных площадок.

В свою очередь Серик Жумангарин заверил, что государство будет поддерживать тех, кто готов внедрять передовой опыт развитых стран и тем самым удешевлять производство мяса в Казахстане.

«Апробируем новые методы в пилотных проектах на тех хозяйствах, кто готов за это взяться. На данном этапе нам нужны не масштабные программы, а успешные модели, которые после можно тиражировать на весь Казахстан. Но каждый проект для допуска к участию будет проходить тщательную проверку в регионах, НПП “Атамекен” на предмет финансовой устойчивости, деловой репутации, соответствия всем требованиям финансовых институтов и другим параметрам», - подытожил он.