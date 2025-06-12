Агаларов намерен построить отель в урочище Бозжыра

В ходе визита в Мангистаускую область бизнесмен, основатель компании Agalarov Development Эмин Агаларов проявил интерес к строительству гостиницы в ущелье Бозжыра, сообщает «Казинформ» со ссылкой на управление туризма Мангистауской области.

«В ходе переговоров обсуждалась инициатива по разработке мастер-плана курортной зоны “Кендерли”, обладающей высоким туристическим потенциалом», — говорится в сообщении.

Кроме того, инвестор проявил интерес к созданию отеля в урочище Бозжыра. Как уверяет управление, отель будет экологически устойчивым, а концепция проекта предполагает гармоничное встраивание объекта в природный ландшафт с соблюдением международных экологических стандартов и принципов устойчивого развития.

«При разработке мастер-планов особое внимание будет уделено вопросам охраны окружающей среды, минимизации антропогенного воздействия, а также учёту мнений местного населения, профильных экспертов и представителей экологической и научной общественности», — сообщило управление.

На сегодняшний день переговоры с инвестором продолжаются и находятся на стадии обсуждения деталей потенциальных проектов, говорится в сообщении.

В 2021 году экологи и общественные деятели активно выступали против строительства в урочище Бозжыра в Мангистауской области, где предполагалось возвести современный отель. Активисты были задержаны. В итоге год спустя инвестор отказался от строительства гостиничного комплекса в урочище Бозжыра.

В январе этого года президент Касым-Жомарт Токаев, говоря о необходимости развития инфраструктуры и привлечения частных инвесторов в туристическую сферу, призвал не идти на поводу у людей, которые выступают против любой инициативы, направленной на усиление инвестиционного потенциала сферы туризма. И привёл в качестве примера ситуацию с урочищем Бозжыра.

Эмин Агаларов известен как певец и предприниматель. Он сын российского олигарха Араза Агаларова. в 2000-х годах был женат на Лейле Алиевой - дочери президента Азербайджана Ильхама Алиева. В последние годы Агаларов активно развивает бизнес-проекты в Центральной Азии, крупнейшие из них - в Узбекистане.