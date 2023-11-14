В обход Алматы начали строить новую железную дорогу

В Алматинской области началось строительство новой железной дороги в обход станции Алматы, что позволит сократить срок доставки грузов минимум на 1,5-2 дня. Кроме того, новая ветка Жетыген – Казыбек бек снизит нагрузку на Алматинский узел на 40%, сообщает во вторник сайт премьер-министра.

«На данном транзитном коридоре Алматинский железнодорожный узел обеспечивает движение поездов по четырем направлениям: Шу, Актогай, Алтынколь и Алматы-2. Реализация указанного проекта значительно сократит срок доставки грузов», - сказал премьер-министр Алихан Смаилов в ходе церемонии закладки первого звена железнодорожного полотна.

В правительстве отметили, что новая железная дорога Жетыген – Казыбек бек имеет большое значение для развития транспортно-транзитного потенциала республики. Она позволит снизить нагрузку на Алматинский узел на 40% и существенно сократит время доставки грузов. По словам заместителя председателя правления АО «НК «Казахстан Темир Жолы» Каната Альмагамбетова, сегодня грузы, попадая в узел Алматы, задерживаются на 1,5-2 суток, а благодаря новой ж/д линии работа узла значительно улучшится. В целом железнодорожные грузоперевозки между Казахстаном и Китаем в 2022 году превысили исторический максимум, составив свыше 23 млн тонн. С начала 2023 года показатель вырос еще на 22%. В этих условиях, подчеркнули в правительстве, железнодорожный узел Алматы, находящийся на перекрестке основных международных маршрутов, испытывает повышенную нагрузку.

По информации пресс-службы премьер-министра, доля местного содержания в рамках работ составит не менее 85%. В строительстве будет задействовано 1 400 человек, а при эксплуатации ж/д линии — порядка 500 человек. Всего в процессе строительства будет уложено 130 км железнодорожных путей, построено три станции, 13 мостов, пять ж/д и один автомобильный путепровод.