Внеочередность мешает проведению честных и конкурентных выборов – исследование

Внеочередность выборов и бюрократия создают помехи для проведения честных и конкурентных выборов, следует из результатов исследования фонда «Еркіндік қанаты», представленных во вторник. По итогам исследования фонд предложил ввести список условий, ограничив возможность проводить выборы досрочно.

В августе и сентябре Общественный Фонд «Еркіндік қанаты» провел исследование выборов в мажилис и маслихаты, которые прошли в марте 2023 года. В исследовании использовали метод глубинного интервью кандидатов. В нем участвовали 24 респондента из 10 регионов Казахстана. Трое из них не смогли пройти регистрацию. Около 70 процентов респондентов во время выборов работали в сфере гражданского общества, 21,7 процентов в сфере предпринимательства и 8,7 процентов - в госорганах.

«Почти все кандидаты отметили сложный процесс проверки и непонятность требований. Многие ограничения были связаны с декларацией. Например, избирательная комиссия Алматы сказала одному из кандидатов, что не нужно вносить в декларацию авторское право, но в итоге из-за авторского права он не смог участвовать на выборах», – говорит Қасиет Темірзахқызы, одна из авторок исследования.

Респонденты также добавили, что даже при успешной регистрации, проверки и барьеры во время агитации вызывают чувство неопределенности, неуверенности и страх, что снижало эффективность предвыборной кампании.

Вторым главным барьером стал избирательный взнос, особенно для независимых одномандатных кандидатов, тогда как партийным кандидатом взнос оплачивался партией и это создавало неравенство в гонке.

«Огромные помехи создавала и бюрократия, которая касалась денег, выделенных государством кандидатам на агитацию. Деньги не отправляются на счет кандидата напрямую. Они контролируются окружной комиссией, у которой нет собственного счета, поэтому деньги отправляются в акиматы. Кандидаты сдают все счета и документы, но деньги остаются у акимата. Некоторые кандидаты получают лишь часть суммы, а некоторые отказываются от этой суммы, потому что считают, бюрократическое мучение не стоит этих денег», – объясняет Темірзахқызы.

Кандидаты встретились с помехами при получении пожертвований из негосударственных источников. Для него они могли использовать только счета в Halyk Bank. Одна кандидатка могла собрать лишь 15 тысяч.

«Чтобы сделать пожертвования, избирательнице пришлось встретиться со мной, затем мы пошли в нотариус, чтобы заверить договор и только затем они могли пойти в банк», – цитирует респондентку Темірзахқызы.

Соучредительница фонда Елена Швецова добавила, что необходимо изучить возможность внедрения прогрессивного избирательного взноса, особенно для людей с инвалидностью. По словам Швецовой, также важно разделить квоту на выборах – cсейчас она составляет 30 процентов для женщин, молодежи и людей с инвалидностью, хотя международные организации рекомендовали Казахстану дать пятидесятипроцентную квоту для женщин.

По словам соучредителя фонда Романа Реймера, основой всех проблем на выборах является возможность проводить выборы досрочно.

«Все то, о чем мы говорили, все негативные последствия и барьеры растут из возможности проводить выборы досрочно без каких-либо ограничений и законодательной базы. Досрочные выборы могут проводиться указом президента при одном условии: он должен провести встречу с председателями мажилиса и сената. <…> Такие встречи проходят, но что обсуждалось на этой встрече, почему нужны выборы остается неизвестным. Законодательство позволяет президенту проводить выборы когда он посчитает нужным и это самая большая проблема», – говорит Реймер.

Он добавляет, что досрочные выборы создают укороченный срок для выборов: у кандидатов было 20 календарных дней на выдвижение, 30 дней на регистрацию и 29 календарных дней на период кампании.

Фонд рекомендует проводить выборы в указанный законом срок и создать точный список случаев, в которых можно проводить досрочные. Также предлагается увеличить срок назначение досрочных выборов с двух месяцев до трех месяцев с момента оглашения.