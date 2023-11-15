Депутат от правящей партии просит создать отдельный госорган по борьбе с бытовым насилием

Депутат мажилиса от партии Amanat Жулдыз Сулейменова считает, что пришло время создать в Казахстане отдельный государственный орган, который будет бороться с бытовым насилием. Также она выступила за криминализацию любого насилия в отношении женщин и детей. Соответствующие предложения она озвучила в среду в ходе пленарного заседания мажилиса в своем депутатском запросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова.

«Депутаты фракции Amanat рекомендуют: чтобы женщины и дети были эффективно защищены от насилия, даже легкое насилие должно быть признано преступлением. В законодательстве необходимо ужесточать наказание любых насильников. Нельзя жалеть тех, кто подвергал насилию женщину и ребенка. Никто не имеет права оскорблять и убивать женщин. Кроме того, настало время утвердить законодательно ответственный государственный орган по борьбе с насилием в быту», - заявила Сулейменова.

Она также попросила правительство утвердить государственную стратегию, которая позволит принять «жесткие меры, направленные на обеспечение безопасности женщин, своевременную выплату алиментов разведенным женщинам». Кроме того, депутаты ждут «скорейшего положительного заключения» к концепции проекта закона, где предусмотрена профилактика и криминализация бытового насилия. Сулейменова напомнила, что три года назад депутаты вносили поправки в законодательство по противодействию бытовому насилию, в числе которых была исключена возможность примирения в суде. Однако, констатировала депутат, эти изменения «не останавливают охотников издеваться над женщинами в семье». Она привела данные 2021 года, согласно которым только 40% случаев домашнего насилия дошли до суда, «многие из абьюзеров были помилованы и освобождены», и только 39 % из них находились под административным арестом от 2 часов до трех суток.

«Чтобы положить конец насилию в семье, во-первых, стране необходимо формировать культуру, основанную на ценностях уважения роли женщин, совершенствовать идеологию, усиливать ответственность, а главное – ужесточать закон и осуществлять его качественное исполнение», - считает Сулейменова.

Для этого в начале сентября депутаты разработали законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей». Однако, подчеркнула Сулейменова, «при вмешательстве определенных заинтересованных групп общественного влияния нормы закона правительством не поддерживаются», и «по разным причинам» законопроект до сих пор не поступил в мажилис. Тем самым, по ее словам, «правительство затягивает необходимые выводы к законопроекту, который четко защищает женщин и детей».