Казахстанцы не будут платить госпошлину при обращении в Конституционный суд

Граждане Казахстане не будут платить государственную пошлину при обращении в Конституционный суд, а накопления, перечисляемые детям из Национального фонда, не будут облагаться налогом. Такие нормы заложены в законе «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)» и сопутствующих поправках, которые в среду в ходе пленарного заседания во втором чтении принял мажилис.

«В рамках данного проекта закона предлагается не рассматривать в качестве дохода целевые накопления детей, направляемых из Национального фонда РК, не рассматривать в качестве дохода физического лица доходы при списании задолженности коллекторским агентством, микрофинансовой организацией, освободить на три года от налогообложения доходы микрофинансовых организаций в связи со списанием задолженности по микрокредитам физических лиц», - сказал депутат Мурат Ергешбаев.

Кроме того, законами предусматривается предоставление налоговых льгот участникам и управляющим компаниям специальных экономических и индустриальных зон на определенные сроки по категориям: категория А – в течение 7 лет, категория B – в течение 15 лет, категория С – в течение 25 лет. Еще одна поправка касается повышения ставки акцизов на пивоваренную продукцию с 79 тенге до 90 тенге за литр.

Вместе с тем при подготовке законопроектов ко второму чтению депутаты внесли поправки по установлению нулевой ставки государственной пошлины при обращениях граждан в Конституционный суд, исключили обязанность налогоплательщика хранить на протяжении пяти лет книги учета и товарные чеки при применении контрольно-кассовой машины с функцией фиксации и передачи данных. Также они определили порядок и условия предоставления физическим и юридическим лицам, за исключением субъектов крупного предпринимательства, отсрочки по уплате государственной пошлины в судах.

Еще блок поправок предусматривает введение обязанности банков представлять в течение десяти рабочих дней со дня получения запроса налогового органа сведений о наличии банковских счетов и их номерах, об остатках и движении денег на этих счетах в отношении юридического лица, деятельностью которого является организация азартных игр и заключение пари, а также обязанность для организаторов игорного бизнеса обеспечить интеграцию аппаратно-программных комплексов с информационными системами налогового органа для обеспечения автоматизированного взаимодействия по передаче сведений.