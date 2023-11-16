«Отбасы банк» планирует запустить новую жилищную программу для молодых семей

«Отбасы банк» планирует запустить новую жилищную программу «9-20-25», но ее условия и механизмы будут определены только в 2024 году, сообщила в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций председатель правления банка Ляззат Ибрагимова.

«Программа “9-20-25” у нас в планах. Мы предполагаем выпустить облигации банка, так как у банка самый высокий BBB рейтинг. Мы думаем, что было бы интересно сделать программу именно для молодых семей», - сказала Ибрагимова.

Она напомнила, что в Казахстане есть государственная программа «Бакытты отбасы», в которой участвуют четыре приоритетные группы: многодетные, семьи, воспитывающие инвалидов, инвалиды 1-2 групп и дети-сироты. Однако в последнее время в банк обращаются молодые семьи, которые не подходят под установленные критерии.

«В последнее время молодые семьи часто к нам обращаются и говорят: “У нас один ребенок, мы находимся на старте пути, но у нас тоже нет жилья, мы не госслужащие, не можем по этим категориям встать в очередь”. И вот именно заботясь о них, особенно учитывая, что у нас уже родился 20-миллионый гражданин, мы хотим разработать (новую – В.) программу. Но нее ставка будет чуть выше, потому что деньги будут привлекаться с рынка», - объяснила председатель правления банка.

Ибрагимова подчеркнула, что программа пока в планах, а условия, возможности и механизмы станут известны в 2024 году.