Суд оштрафовал Радио «Азаттык» за «размещение и распространение ложной информации»

Ранее суд отклонил ходатайства адвоката «Азаттыка» о назначении лингвистической экспертизы
В четверг суд в Алматы оштрафовал представительство Казахской службы Радио Свободная Европа/Радио Свобода по 1 части 456-2 КоАП РК («Размещение, распространение ложной информации») на 103 500 тенге. Дело было заведено по заявлению жителя Шымкента Алишера Турабаева, который посчитал недостоверной информацией определение «возглавляемая Россией» по отношению к Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) к новости о переводе активиста, пострадавшего от пыток, в изолятор города Кокшетау, сообщает Радио «Азаттык».
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