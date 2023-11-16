Суд оштрафовал Радио «Азаттык» за «размещение и распространение ложной информации»

В четверг суд в Алматы оштрафовал представительство Казахской службы Радио Свободная Европа/Радио Свобода по 1 части 456-2 КоАП РК («Размещение, распространение ложной информации») на 103 500 тенге. Дело было заведено по заявлению жителя Шымкента Алишера Турабаева, который посчитал недостоверной информацией определение «возглавляемая Россией» по отношению к Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) к новости о переводе активиста, пострадавшего от пыток, в изолятор города Кокшетау, сообщает Радио «Азаттык».

«Привлечь представительство "Радио Свободная Европа/Радио Свобода - Казахстан" к административной ответственности по части 1 статьи 456-2 ("Размещение, распространение ложной информации") кодекса об административных правонарушениях и наложить административное взыскание в размере 30 месячных расчетных показателей, равное 103 тысячам 500 тенге», - огласила решение судья.

12 октября началось первое судебное заседание по этому делу. Всего в рамках дела прошло три заседания онлайн. Суд отклонил ходатайства адвоката «Азаттыка» о назначении лингвистической экспертизы и о прекращении производства по делу ввиду отсутствия события административного правонарушения.

Статья 456–2 («Размещение, распространение ложной информации») была принята в Казахстане 10 июля 2023 года в рамках закона об онлайн-платформах и онлайн-рекламе. Казахстанское международное бюро по правам человека назвало эту статью «инструментом мягкой цензуры и давления на СМИ и блогеров».