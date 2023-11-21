В Минэнерго обещают свернуть все работы, если казахстанцы проголосуют против АЭС

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев обещает, что если на референдуме казахстанцы проголосуют против строительства АЭС, то власти прекратят все подготовительные работы, которые уже начаты. При этом он надеется на положительное решение вопроса.

«Процесс подготовки к строительству АЭС начался задолго до решения о проведении национального референдума. Была проделана достаточно большая работа, определены потенциальные тендеры. Теперь окончательное решение о строительстве мы примем только на основании национального референдума. И это будет полноценный референдум, на котором реально будет принято решение о строительстве или о нестроительстве АЭС в Казахстане. Но консультации с участниками тендера мы ведем», - сказал Саткалиев журналистам во вторник в кулуарах мажилиса, отметив, что процесс принятия решения по выбору поставщиков приостановлен, но консультации продолжаются.

По его словам, если казахстанцы на референдуме проголосуют против строительства АЭС, министр пообещал, что все работы будут свернуты.

«Если будет принято отрицательное решение, то, конечно, все эти работы будут свернуты. Но мы все-таки верим в то, что будет принято положительное решение», - выразил надежду глава Минэнерго.

Он также напомнил, что казахстанские власти понимают важность атомной энергетики как неотъемлемой части достижения углеродной нейтральности и «как естественное развитие промышленности и экономики». Поэтому, подчеркнул Саткалиев, обладая компетенциями в области добычи урановой продукции, у Казахстана есть огромный потенциал для развития экономики и науки.