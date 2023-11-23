Жамаубаев верит, что с 2024 года Минфин сможет полностью обеспечить налоговые поступления в бюджет

По подсчетам депутатов, Казахстан уже отстает от налогового плана на 1,4 трлн тенге
Тамара Вааль, Астана, Власть
Несмотря на то что в этом году бюджет Казахстана недополучил 1,4 трлн тенге налогов, заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев верит, что уже в 2024 году его ведомство сможет полностью обеспечить налоговые поступления. Об этом он сказал в четверг в ходе пленарного заседания сената при рассмотрении проекта нового трехлетнего бюджета.
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