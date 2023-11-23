По подсчетам депутатов, Казахстан уже отстает от налогового плана на 1,4 трлн тенге
Жамаубаев верит, что с 2024 года Минфин сможет полностью обеспечить налоговые поступления в бюджет
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

Несмотря на то что в этом году бюджет Казахстана недополучил 1,4 трлн тенге налогов, заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев верит, что уже в 2024 году его ведомство сможет полностью обеспечить налоговые поступления. Об этом он сказал в четверг в ходе пленарного заседания сената при рассмотрении проекта нового трехлетнего бюджета.

«Все сферы экономики будут расти. Я сейчас говорил об этом, что ежегодно от налогового администрирования мы получаем до 800 млрд тенге. Налог на добавленную стоимость не будет приниматься в следующем году. Он еще обсуждается. Он будет рассмотрен в рамках нового Налогового кодекса, начиная с 2025 года. Со следующего года мы будем полностью обеспечивать налоговые поступления, мы в это верим», - сказал Жамаубаев, отвечая на вопрос спикера сената Маулена Ашимбаева.

Ашимбаев заявил, что в ноябре из запланированных 11 трлн тенге налогов в бюджет не поступило 1,4 трлн тенге.

«По этому году у нас налоговые поступления где-то в районе 14 трлн тенге планируется. Понятно, видимо, возможно, реальная цифра, может быть, будет ниже. В этих условиях на следующий год бюджет мы закладываем налоговые поступления в размере порядка 16 трлн тенге – это существенный рост», - подчеркнул спикер сената, выразив сомнения, что Минфин сможет обеспечить их поступление.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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