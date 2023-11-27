Строительство новой железной дороги началось в Туркестанской области

В Туркестанской области началось строительство новой железнодорожной линии Дарбаза – Мактаарал протяженностью 152 км. Как сообщает пресс-служба правительства, в рамках реализации крупного инфраструктурного проекта, направленного на дальнейшее развитие транспортно-транзитного потенциала республики, будет открыт новый пункт пропуска через казахстанско-узбекскую границу.

«Строительство новой ж/д линии позволит переориентировать грузы с существующего участка Сарыагаш – Ташкент на новую ветку, разгрузить станцию “Сарыагаш” и увеличить экспортные перевозки в направлении Узбекистана в целом. Кроме того, проект будет способствовать развитию Туркестанской области за счет ее соединения с основной сетью железных дорог республики», - отметили в правительстве.

Проект разделен на два этапа. Первый предполагает строительство линии Ердаут – Мактаарал – государственная граница Узбекистана с выходом на станцию «Сырдарья». На втором этапе предусмотрен ввод в эксплуатацию ветки Жетысай – государственная граница Узбекистана с выходом на ту же станцию. Всего будет построено 152 км железнодорожного полотна.

Строительство новой ж/д магистрали позволит создать 3 400 рабочих мест. Доля казахстанского содержания в проекте составит 85%.

Кроме того, по словам заместителя председателя правления АО «НК «ҚТЖ» Каната Альмагамбетова, линия Дарбаза – Мактаарал соединит два отдаленных района Туркестанской области – Мактааральский и Жетысайский – с остальной частью Казахстана. Будет построено девять станций.

«Железная дорога даст прямой выход грузов с Казахстана в эти районы и с данных районов в Казахстан. Потому что сейчас они вынуждены проходить границу с Узбекистаном. Это сказывается на развитии районов. После строительства они получат новый серьезный импульс», - сказал Альмагамбетов.

Также, по его словам, существенно увеличится транзитный потенциал Казахстана. В частности, грузы, которые идут в Афганистан, Иран, Таджикистан и Узбекистан, будут быстрее проходить по этой линии.

«Еще один эффект: ослабится напряжение на участке Сарыагаш – Ташкент. В последние годы там много грузов. При этом не все из них вовремя передаются, потому что этот стык не рассчитан на такой грузопоток. Он резко возрос в последние два-три года. Строительство поможет разгрузить этот основной участок и дать движение пассажирским поездам», - добавил зампред КТЖ.

В целом с начала года объем грузоперевозок между Казахстаном и Узбекистаном составил 25,8 млн тонн. Основной грузопоток проходит через межгосударственную стыковую станцию «Сарыагаш», которая сегодня работает на пределе пропускных возможностей. До конца года объем перевозок грузов с Узбекистаном прогнозируется на уровне порядка 31 млн тонн, что на 16% выше уровня прошлого года. А в КТЖ ожидают, что с вводом новой железной дороги, грузопоток дополнительно увеличится на 10-14 млн тонн, в дальнейшем возможен рост до 20-25 млн тонн.

В правительстве также сообщили, что в рамках дальнейшего расширения транспортно-транзитного потенциала Казахстана в ближайшее время планируется старт работ по новой ж/д линии Бахты – Аягоз с выходом на третий международный стык с Китаем. Всего в течение трех лет будет построено свыше 1 300 км железных дорог.