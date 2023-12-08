Суд Алматы вынес приговор 11 сотрудникам КНБ, обвиняемым в пытках во время январских событий

Трое получили условные сроки, один - оправдан, а остальные получили от 3 до 5 лет
В пятницу Турксибский районный суд Алматы вынес решение по делу 11 сотрудников комитета национальной безопасности, которых обвиняли в применении пыток и превышении власти в отношении 54 человек, один из которых, Отепбаев Ербол, скончался от пыток. Трое подсудимых в итоге получили условные сроки, один оправдан, а остальные приговорены на сроки от 3 до 5 лет, сообщает Радио «Азаттык».
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