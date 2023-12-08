Суд Алматы вынес приговор 11 сотрудникам КНБ, обвиняемым в пытках во время январских событий

В пятницу Турксибский районный суд Алматы вынес решение по делу 11 сотрудников комитета национальной безопасности, которых обвиняли в применении пыток и превышении власти в отношении 54 человек, один из которых, Отепбаев Ербол, скончался от пыток. Трое подсудимых в итоге получили условные сроки, один оправдан, а остальные приговорены на сроки от 3 до 5 лет, сообщает Радио «Азаттык».

«Дали минимальные сроки. Жуманова, главного организатора, суд оправдал. Троим дал условно, тем, которые действительно избивали. Мы не согласны с приговором, будем обжаловать. Очень несправедливый приговор. Они не извинились даже, не просили прощения у потерпевших», - заявила адвокат нескольких потерпевших Гульнар Жуаспаева.

Суд над сотрудниками КНБ начался 27 февраля 2023 года и проходил в закрытом режиме. Часть адвокатов и потерпевших были этим недовольны и потребовали открытого суда, в том числе и взятия под стражу подозреваемых.

Тогда одна из адвокатов Гульнар Жуаспаева сообщала, что более шести суток потерпевшие находились под давлением, подвергались избиению как со стороны группировки Армана Джумагельдиева («Дикий Арман»), так и со стороны сотрудников КНБ.