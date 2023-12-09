Правительственная комиссия подтвердила 100%-ную вину работодателя в аварии на шахте им. Костенко

Правительственная комиссия завершила расследование аварии на шахте им. Костенко в октябре этого года, которая привела к гибели 46 шахтеров, сообщила пресс-служба МЧС Казахстана в субботу.

«По результатам работы комиссии определена 100% вина работодателя, установлено 19 ответственных лиц, допустивших нарушения требований безопасного ведения работ», - говорится в сообщении МЧС.

«Согласно трудовому законодательству, материалы расследования переданы в правоохранительные органы», - указывается в нем.

Комиссия, по данным МЧС, изучила техническую документацию, свидетельские показания и другиематериалы.

Установлено, что пожар и дальнейший взрыв метановоздушной смеси «произошли из-за возгорания метана от механической искры, которая образовалась вследствие удара и трения элементов скребкового конвейера».

«Комиссией также выявлены нарушения требований промышленной безопасности. В частности, отмечены неудовлетворительная организация работ и отсутствие необходимого производственного контроля за опасными производственными факторами. К ним в том числе относится выполнение пыле-взрывозащитных мероприятий в закрепленных горных выработках», - говорится в сообщении МЧС.

Авария на шахте им. Костенко стала крупнейшей в новейшей истории Казахстана. После нее власти Казахстана заявили о прекращении сотрудничества с компанией ArcelorMittal, которая владела шахтами на протяжении почти 30 лет.

Накануне правительство анонсировало, что новым инвестором предприятия стал казахстанский бизнесмен Андрей Лаврентьев. Он пообещал инвестировать в производство около $3 млрд.