В Караганде задержали подозреваемых в вымогательстве денег у шахтеров

Пока полиция установила причастность группировки к 15 таким фактам
Управлением по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Карагандинской области при координации прокуратуры задержаны члены преступной группы, которые подозреваются в вымогательстве денег у шахтеров Qarmet (бывшее предприятие «АрселорМиттал Темиртау») путем «угроз, морального и физического давления», передает Polisia.kz. Всего задержано 10 человек, один лидер и четверо активных участников арестованы.
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