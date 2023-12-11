В Караганде задержали подозреваемых в вымогательстве денег у шахтеров

Управлением по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Карагандинской области при координации прокуратуры задержаны члены преступной группы, которые подозреваются в вымогательстве денег у шахтеров Qarmet (бывшее предприятие «АрселорМиттал Темиртау») путем «угроз, морального и физического давления», передает Polisia.kz. Всего задержано 10 человек, один лидер и четверо активных участников арестованы.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность группировки к 15 таким фактам. Кроме того, фигуранты преступной группы участвовали в криминальных разборках с применением оружия и замешаны в хищениях перевозимых грузов на железнодорожной станции Абайского района вышеуказанной области», - сообщили в полиции.

В ходе проведения обысков у подозреваемых изъято незарегистрированное огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы и религиозная литература. Сейчас члены группировки проверяются на причастность к другим аналогичным преступлениям. Уголовное дело расследуется следственным управлением департамента полиции Карагандинской области.