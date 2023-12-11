В Казахстане за употребление наркотиков дома или в клубе хотят вернуть административную ответственность

В Казахстане хотят вернуть административную ответственность за употребление наркотиков дома, в клубе или в машине. Соответствующий законопроект сейчас рассматривают в мажилисе.

«В настоящее время в мажилисе рассматривается проект закона, где предлагается “немедицинское употребление наркотических средств и психотропных веществ” перевести обратно в административную юрисдикцию. Здесь мнение депутатов разделились: часть предлагает внедрить административную ответственность, другая часть – оставить все как есть. Комитет по законодательству все же предлагает наряду с уже имеющейся уголовной ответственностью внедрить и административную», - сообщила в понедельник в ходе правительственного часа председатель комитета по законодательству и судебно-правовой реформе, депутат Снежанна Имашева.

Она напомнила, что до 2014 года в Казахстане существовала административная ответственность за немедицинское употребление наркотиков, после ответственность перевели в Уголовный кодекс, но запрет распространился только на общественные места. Сейчас же за употребление наркотиков дома никакой ответственности нет, поэтому часть депутатов предлагает вернуть административное наказание, а часть – уголовное.

По данным Имашевой, за этот год было зарегистрировано 89 случаев немедицинского употребления наркотиков, из них только 30 дел направлено в суд. Но эта статистика не говорит, что употребление наркотиков веществ в стране снизилось.

«Напротив, из-за существенной оговорки “общественное место”, необходимости сбора доказательств в уголовном процессе, те, кто употребляют наркотические средства, легко уходят от ответственности, сказав одну фразу: “Я употреблял дома, это законно!” При этом в этом году выявлено почти 370 тыс. фактов немедицинского употребления», - отметила депутат.

В этой связи, по ее мнению, нужно применять уголовное наказание за употребление наркотиков в общественных местах, во всех остальных случаях – дома, в машине, в клубе, в притоне – наказание сделать административным, что «вкупе обеспечит безусловный и полный запрет употребления наркотиков в немедицинских целях».