В Караганде предельно допустимая концентрация взвешенных частиц уже превышена более чем в 10 раз
В нескольких городах Казахстана ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха
фото Бейiмбета Молдагали

Во вторник в Астане, Риддере, Семее и Усть-Каменогорске прогнозируются неблагоприятные метеорологические условия. В некоторых городах уже наблюдается повышенная концентрация загрязняющих веществ, сообщает Казгидромет.

Погодные условия в этих городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ, в результате там ожидается высокий уровень загрязнения воздуха.

В столице разовая концентрация взвешенных частиц PM 2,5 превышена в 1,1 раз, уровень диоксида азота - в 2,5 раза. В Караганде разовая концентрация взвешенных частиц PM 2,5 превышает норму в 10,3 раза. В Усть-Каменогорске уровень оксида углерода превышен в 1,3 раза.

Ученая Айымгуль Керимрай в одной из своих публикаций отмечала, что разовая предельно допустимая концентрация для частиц PM 2,5, используемая в Казахстане, превышает среднегодовой стандарт ВОЗ в 16 раз.

PM 2,5 — это воздушный загрязнитель, в состав которого входят как твердые микрочастицы, так и мельчайшие капли жидкостей.

Всемирная организация здравоохранения отмечает, что они могут проникать в легкие и кровеносную систему, могут повышать риск развития болезней сердца и респираторных заболеваний, а также рака легких.

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