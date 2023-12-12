В «Алматыэлектротранс» отрицают проблемы с общественным транспортом в городе

Коммунальный автопарк ТОО «Алматыэлектротранс», к которому относятся большинство маршрутов автобусов, а также троллейбусов, сообщило «Власти» о готовности общественного транспорта к холодам. Как сообщает компания, все автобусы и троллейбусы вышли на линию в плановом режиме.

«Проблемы есть, конечно, вы же видите, какие дороги - движение затруднено, пробки и аварии, из-за чего могут быть задержки (на дорогах - В.). Техническая готовность общественного транспорта есть, только проблемы с интервалом. Но это то, на что, никто не может повлиять. Погодные условия такие», – ответила пресс-секретарь «Алматыэлектротранс» Жанна Нурсеитова.

По поводу троллейбуса №1, где днем внутри салона на пассажиров падал снег, Нурсеитова ответила, что этот троллейбус утром выехал на линию в полной исправности.

«Однако во время движения по маршруту у него отошла уплотнительная резина на крыше люка. При обнаружении водитель заехал в парк для устранения», – добавила она.

Кроме того, жители города в социальных сетях сообщали, что на проспекте Абая несколько старых троллейбусов, которые были куплены 10 лет назад, встали. Напомним, что управление городской мобильности ранее сообщало, что QazTehna должно поставить в город 100 троллейбусов Yutong до конца этого года. Но пока что на маршруте в основном можно увидеть старые троллейбусы, давно отработавшие свой срок эксплуатации. Однако, по словам Нурсеитовой, они в рабочем состоянии, а сегодня не было на линии напряжения.

В Алматы с вечера понедельника начался снегопад, резко похолодало, утром 12 декабря жители жаловались на холод в общественном транспорте и на малое количество автобусов на некоторых маршрутах.