Акимат Алматы обещает к 2025 году осветить весь город

К 2025 году планируется осветить весь город, сообщил заместитель руководителя управления энергетики и водоснабжения города Нурбакыт Серикбай на брифинге в среду.

Нурбакыт Серикбай также сообщил, что в cледующем году планируется осветить 80-85% города. Однако он не смог ответить на вопрос, на сколько процентов сейчас город освещен. По его словам, сейчас проходит паспортизация наружного освещения, в связи с этим точные цифры смогут назвать только к началу следующего года.

«На сегодняшний день поставлена задача обеспечить весь город освещением. Имеются места, которые еще до сих пор не освещены, теперь уже настало время, наши специалисты обходят все районы пешком, ногами, изучая, где есть недостатки», - добавил руководитель ГКП «Алматы Қала Жарық» Игорь Мысик.

Также по словам Толегена Акимхана, заместителя акима Алмалинского района, на сегодняшний день уличное освещения района восстановлено на 82%. Он заявил, что работы провели по ул. Гоголя, Толе би, Макатаева, Казыбек би, Айтеке би, Карасай батыра, Жамбыла. А в декабре он планирует охватить оставшуюся часть района.

«С 1 августа вместе с "Алматы Қала Жарық" произвели замену более трех тысяч светильников, отработали более 600 заявок. Кроме того, ежедневно ведется работа по модернизации, замена старых светильников на LED-светильники, энергосберегающие», - сообщил он.

Чтобы довести долю «качественного наружного освещения» до 85%, городской акимат планирует потратить в следующем году 9,9 млрд тенге.

Напомним, что в октябре был через суд расторгнут договор с частным партнером – группой компаний ТОО «ABM-Building 2007», ТОО «ABM-Project», ТОО «Электроремонт», – который не исполнил свои обязательства по модернизации линий наружного освещения, неоднократно срывал сроки выполнения работ, не устранял дефекты.