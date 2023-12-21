В Алматы линию BRT по проспекту Райымбека введут в 2024 году

В Алматы в 2024 году введут в строй линию BRT протяженностью 9 км от улицы Ахрименко до улицы Пушкина по проспекту Райымбека, сообщил аким города Ерболат Досаев на брифинге в четверг. Линию BRT между улицами Ахрименко и Абая протяженностью 8 км построят в 2025 году.

Ранее управление городской мобильности сообщало о планах в рамках проекта BRT на проспекте Райымбека отдать две полосы - по одной с каждой стороны - полностью общественному транспорту, установить специальные светофоры и регулируемые пешеходные переходы для обеспечения приоритета автобусов.

Первая линия BRT в Алматы была запущена в 2018 году и на этом ее развитие прекратилось. За эти годы акимат не смог закупить необходимые автобусы, наладить систему светофоров, продлить линию и построить депо.