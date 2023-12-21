В Алматы линию BRT по проспекту Райымбека введут в 2024 году

В 2025 году будет построена линия BRT между улицами Ахрименко и Абая
В Алматы в 2024 году введут в строй линию BRT протяженностью 9 км от улицы Ахрименко до улицы Пушкина по проспекту Райымбека, сообщил аким города Ерболат Досаев на брифинге в четверг. Линию BRT между улицами Ахрименко и Абая протяженностью 8 км построят в 2025 году.
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