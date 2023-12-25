Троих активистов движения Oyan,Qazaqstan! вызвали на допрос в полицию

Утром 25 декабря в Алматы трое активистов движения Oyan, Qazaqstan! - Бота Шарипжан, Жанель Шахан и Равкат Мухтаров получили повестки о вызове на допрос по административному правонарушению. Об этом Власти подтвердил Равкат Мухтаров. Его вызвали в УП Бостандыкского района.

По словам Мухтарова, в повестке не была указана причина вызова в полицию, но он связывает это с акцией, которая прошла на площади Республики 16 декабря.

16 декабря, в День Независимости, активисты движения Oyan, Qazaqstan и незарегистрированной Демократической партии традиционно пришли на площадь Республики в Алматы, чтобы почтить память погибших во время Желтоксана, Жанаозена и Кантара и потребовать привлечения к ответственности виновных в гибели людей.

Движение Oyan, Qazaqstan утром 16 декабря сообщило, что у домов его активистов дежурит полиция. На площадь тем не менее смогли прийти активистки Асем Жапишева и Бота Шарипжан, гражданский активист и бывший кандидат в депутаты маслихата Алматы Равкат Мухтаров и несколько других. У Жапишевой в руках был транспарант с портретом 4-летней Айкоркем Мелдехан, убитой во время Кантара.

После примерно часа пребывания у монумента Независимости участники движения Oyan, Qazaqstan прошли к мемориалу жертвам Кантара, где оставили свои транспаранты. По дороге они скандировали имена семи детей, убитых во время Кантара.





