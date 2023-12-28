Парковки в четырех районах Алматы станут платными с 30 декабря

С 30 декабря уличные парковки станут платными в Бостандыкском, Турксибском, Жетысуском и Наурызбайском районах Алматы. Акимат не сообщил, когда станут платными в Ауэзовском и Алатауском районах. Ранее акимат сообщал, что до конца года уличные парковки станут платными во всех районах города.

«В Бостандыкском районе будет 9 зон и 710 парковочных мест, включая 45 мест для людей с ограниченными возможностями. В Турксибском районе будет одна зона, 305 парковочных мест, 15 мест для людей с ограниченными возможностями. В Жетысуском районе две зоны, 201 парковочных мест и 20 для людей с инвалидностью. В Наурызбайском будет работать одна зона на 75 парковочных мест, 2 места для людей с ограниченными возможностями», – говорится в сообщении акимата Алматы.

Парковка будет платной с 08:00 до 19:00 часов. Стоимость часа парковки составляет 100 тенге.

Оплату парковочного места можно производить несколькими способами: поминутно в мобильном приложении «Парковки Алматы», на сайте almaty-parking.kz, по QR-коду на информационных табличках через мобильное приложение Kaspi.kz и терминал kassa 24. Абоненты операторов Kcell, Activ, Beeline, Tele2, Altel могут оплатить парковку с баланса мобильного счета, отправив SMS-сообщение по номеру 1309. Для оплаты необходимо указать номер парковки, указанный на табличке, номер авто и количество часов через знак «*».

11 сентября уличные парковки стали платными в Медеуском районе, а 11 декабря в Алмалинском.

Платные парковки в Алматы появились несколько лет назад. Компании, обслуживавшие парковки, принадлежали бизнесмену Кайрату Боранбаеву. Их бывшие руководители весной 2022 года были арестованы по подозрению в финансовых преступлениях.

Спустя месяц после ареста самого Боранбаева в марте 2022 года сообщалось, что он передал парковочный бизнес акимату Алматы, однако на организацию работы по внедрению платных парковок у администрации ушло более года.