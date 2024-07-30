Жители микрорайона Самал-3 выступают против строительства детской площадки вместо сквера

Жители домов, примыкающих к месту упраздненного сквера в микрорайоне Самал-3 в Алматы, во вторник провели очередной сход, чтобы возразить решению властей построить на его месте детскую площадку. По словам жителей, акимат Медеуского района отказывается встречаться с ними для обсуждения проекта благоустройства.

Жители мкр. Самал-3 добиваются восстановления сквера с 2020 года, когда застройщик ТОО «SAMAL Residence» решил построить на его месте бизнес-центр и жилой комплекс Turkuaz Towers. В 2022 году акимат Алматы согласился остановить строительство и изъять этот земельный участок площадью 0,5 га у собственника для государственных нужд.

В феврале 2023 года собственник земли решил разделить земельный участок на две равные части по 0,25 га и продать одну из частей частному инвестору. Другая часть в 0,25 га, как говорится в ответе управления городского планирования и урбанистики Алматы на обращение жителей мкр. Самал-3, была безвозмездно передана в собственность города для «организации парковой зоны».

По данным Публичной кадастровой карты, участком в 0,25 га в этом месте владеет ТОО «Частная школа им. Шокана Уалиханова». Ее учредителями являются крупный бизнесмен Кенес Ракишев и ТОО «Fincraft group», собственником которой также является Ракишев. Другой участок находится в собственности акимата Медеуского района.

После разделения участка на две части ее собственник решил построить на своих 0,25 га парковку. Акимат при этом планировал разбить на своей части парк. Жители ближайших домов выступили против этого решения, отстаивая расширение парковой зоны на оба земельных участка.

До июня 2024 года жители проводили встречи с представителями собственника и акимата Медеуского района, но решения, устраивающего все стороны, принято не было.

20 июня на земельном участке появился паспорт объекта, который предполагал благоустройство парка на площади в 0,50 га. Но спустя два дня паспорт объекта был заменен, и по новой версии парковая зона должна была охватить лишь 0,25 га.

Кроме того, большую часть парка по решению акимата должна занять детская площадка. Сейчас она — основной предмет недовольства жителей.

«Мы просили озеленение участка, потому что не понимаем зачем нам еще одна детская площадка. У каждого дома в округе уже есть собственная детская площадка. Тем более, что в наших домах живут в основном взрослые и пожилые люди», — отмечает Галия, одна из жительниц микрорайона.

Строительные работы на этом земельном участке начались в конце июня. Для выравнивания участка еще в 2023 году была завезена земля, из-за которой произошло искажение ландшафта. Парковую зону собираются разбить на этом возвышении, которое также вызывает недовольство жителей.

«Пока у нас был сквер, здесь не было возвышения. И все люди, особенно пожилые, могли без дополнительных усилий ходить по нему, чтобы дойти до улицы Кажымукана. Нам объяснили, что земля нужна для выравнивания участка. Но ведь раньше это не мешало скверу равномерно располагаться на участке», — говорит Жанар, другая жительница.

Чтобы обсудить эти проблемы, жители записались на встречу к акиму Медеуского района Алматы Еркебулану Оразалину на 16 июля. Однако 15 июля он ушел в отпуск.

«Но тогда ведь все нужно было решить до ухода в отпуск или перенести встречу, верно? Или же можно было отправить на встречу заместителя акима. Но нас избегают», — посетовала одна из жительниц

26 июля на земельном участке провели подготовительные работы, чтобы 27 и 28 июля залить бетон для детской площадки. Жители убедили работников не делать этого до момента, пока они не обсудят это на встрече с Оразалиным или его заместителем.

«Мы просим согласовать проект благоустройства с нами. Нас не устраивает возвышение и решение свести к минимуму озеленение в пользу детской площадки», — заявила инициативная группа жителей.

Власть направила запросы в акимат Алматы и акимат Медеуского района с просьбой прокомментировать ситуацию.