Сейчас экологи ждут результаты дополнительных исследований
Число погибших лебедей на озере Караколь достигло 870 особей
ФОТО УСТЮРТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА

Число погибших лебедей-шипунов на озере Караколь в Мангистауской области достигло 870 особей, сообщает «Казинформ».

«Всего с 21 декабря 2023 года по 9 января 2024 года обнаружено и утилизировано 870 погибших лебедей. Обследование озера Караколь проводится ежедневно, составлены графики дежурств инспекторов территориальных инспекций и сотрудников заповедника», - сообщил руководитель областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Габбас Досатов.

По его словам, сейчас экологи ждут результаты дополнительных исследований, которые проводятся орнитологами Ассоциации сохранения биоразнообразия Казахстана.

И.о. руководителя департамента экологии Мангистауской области Магжан Галымов напомнил, что в озере были обнаружены превышения загрязняющих веществ: «5-6 января дополнительно провели мониторинг по факту утечки неизвестной жидкости из трубопровода, расположенного в районе гостиницы Rixos Water World. Были выявлены превышения загрязняющих веществ по водам, сбрасываемым в Караколь. На основании этих данных в отношении гостиницы назначена проверка, результаты которой будут опубликованы в СМИ».

Накануне генеральный менеджер отеля Rixos Water World Aktau Серик Исагалиев подтвердил факт слива сточных вод в озеро Караколь. Однако он утверждает, что сбрасываются отчищенные сточные воды, так как у отеля есть своя канализационно-очистительная система. Более того, по его словам, сейчас идет внутренняя реконструкция системы, чтобы адаптировать ее под центральную, и «в ближайшие неделю или две» отель обещает это сделать, тогда сброса воды в Караколь не будет.

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