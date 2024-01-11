В отеле Rixos Aktau заверяют, что сбрасывают в Караколь очищенные сточные воды

Генеральный менеджер отеля Rixos Water World Aktau Серик Исагалиев подтвердил факт слива сточных вод в озеро Караколь, сообщает издание «Лада» . Однако он утверждает, что сбрасываются отчищенные сточные воды, так как у отеля есть своя канализационно-очистительная система.

Исагалиев также сообщил, что из-за отсутствия центральной канализационной системы проект очистки сточных вод и сброс их в озеро был утвержден еще на этапе строительства отеля.

По его словам, в сезон, когда отель полный, воду используют как техническую для полива деревьев, а в зимнее время «система находится в спящем режиме».

«С конца сентября мы не используем в полном объеме, только для поддержания технического состояния. В неделю один раз подключаем, для очистки системы, специалисты это знают, и соответственно, мы сбрасываем минимально 50–60 кубов в неделю», - сказал Исагалиев.

Более того, по его словам, сейчас идет внутренняя реконструкция системы, чтобы адаптировать ее под центральную, и «в ближайшие неделю или две» отель обещает это сделать, тогда сброса воды в Караколь не будет.

С 21 декабря 2023 года в Актау на озере Караколь начался массовый падеж лебедей-шипунов. На данный момент погибли 826 птиц, 90% из них - молодняк. Результаты первичных анализов предполагают, что лебеди могли умереть в результате заражения птичьим гриппом. Однако позже специалисты предположили, что вирус гриппа носит второстепенный характер.

Во вторник стало известно, что экологи изучают выбросы непонятных вод с отеля Rixos Aktau: на видео с квадракоптера видно, что темная вода течет в озеро Караколь. Председатель комитета экологического регулирования и контроля министерства экологии и природных ресурсов Жомарт Алиев сообщал, что сотрудниками лабораторно-аналитического контроля департамента экологии Мангистауской области в ходе проведения мониторинговых исследований на водовыпусках, попадающих в озеро Караколь были выявлены превышения загрязняющих веществ по водам, сбрасываемым в озеро Караколь. На основании этих данных инициирована внеплановая проверка Rixos Aktau.