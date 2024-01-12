США и Великобритания нанесли удары по хуситам в Йемене

В ночь на пятницу авиация и боевые корабли США и Великобритании нанесли удары по хуситам в Йемене, сообщает Русская служба ВВС . Удары нанесены, в частности, по военным базам и складам оружия в портовом городе Ходейда и в международном аэропорту Саны.

Президент США Джо Байден в своем заявлении сказал, что это ответ на атаки хуситов на торговые суда в Красном море. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что удар по хуситам был самообороной, поскольку «в последние месяцы хуситское ополчение провело ряд опасных и дестабилизирующих ситуацию атак на торговое судоходство в Красном море, создав угрозу для британских и других иностранных судов».

Би-би-си сообщает, что у США в регионе находится авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Dwight D. Eisenhower, у британцев – три эсминца. Кроме того, четыре британских истребителя Typhoon вылетели с базы на Кипре, а США наносят удары в том числе крылатыми ракетами Tomahawk.

Член военного руководства хуситов генерал-майор Джахаф Абдулсалам в ответ на эти заявления призвал США и Великобританию уйти из региона, иначе атаки не прекратятся, пообещал он.

«Все угрозы американцев и британцев нас не испугали и не испугают, и не заставят нас отказаться от исполнения нашего долга — поддержки наших братьев в Газе», — написал в соцсетях перед ударом другой член руководства хуситов Абдулкадер аль-Мортада.

9 января хуситы попытались нанести удар по кораблям союзников в Красном море, запустив сразу более 20 крылатых и баллистических ракет и беспилотников. Все они были сбиты американскими и британскими кораблями и самолетами. С 19 ноября это был 27-й удар хуситов по военным кораблям и торговым судам.