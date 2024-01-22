Экономика Казахстана выросла в 2023 году на 5,1%

По итогам 2023 года экономика Казахстана выросла на 5,1%, сообщил премьер-министр Алихан Смаилов в ходе своего отчета президенту.

Внешнеторговый товарооборот увеличился на 2,2% и составил $126 млрд., положительное сальдо торгового баланса превысило $16 млрд, цитирует доклад премьера Акорда.

Глава кабмина напомнил о снижении инфляции по итогам года до 9,8%, назвав это результатом совместных мер правительства, Нацбанка и акимом регионов.

По данным премьера, объем инвестиций в основной капитал увеличился на 13,7% до $39,5 млрд, при этом за 9 месяцев 2023 года привлечено $19,7 млрд прямых иностранных инвестиций.

Смаилов рассказал президенту, что «все социальные обязательства выполняются правительством своевременно и в полном объеме». Он напомнил, что в прошлом году солидарная пенсия была проиндексирована на 10,5%, с начала текущего года – еще на 9%. Пособия для лиц с инвалидностью и по потере кормильца увеличены на 23%. В целом соцподдержкой охвачено 4,5 млн казахстанцев, на это выделено 4,6 трлн тенге.

В конце января итоги прошлого года будут подведены на традиционном расширенном заседании правительства с участием президента.