Но это будет включено в тариф на оказание медуслуг
Все медорганизации в Казахстане будут платить страховку за своих врачей
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

В среду в ходе пленарного заседания мажилис во втором чтении принял закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения», которым все медорганизации обязываются оплачивать страховку за своих врачей, однако эти средства лягут в тариф на оказание медуслуг. Кроме того, законом вводится полный запрет на оборот вейпов в стране.

«В ходе работы над законопроектом депутатами внесены поправки, уточняющие отдельные нормы и улучшающие содержание законопроекта. Усовершенствован механизм обязательного страхования профессиональной ответственности медицинских работников», - сказала депутат мажилиса Гульнара Нарумова.

В частности, законом предусмотрено, что уплата страховых взносов в страховые организации будет осуществляться только субъектами здравоохранения за счет увеличения тарифов на оказание медицинских услуг.

Также определен порядок рассмотрения обращений пациентов по вопросам оказания медицинской деятельности.

«Предусмотрены нормы по проведению независимой экспертизы, заключение которой будет применяться исключительно для подтверждения факта наступления страхового случая», - объяснила депутат.

Размеры страховых выплат при подтверждении таких фактов будут зависеть от степени причинения вреда жизни и здоровью пациента.

В рамках усиления социальных гарантий детям медработников предоставляются приоритетные права при распределении мест в детские дошкольные организации. А дети медработников, погибших или получивших инвалидность во время исполнения служебных обязанностей, будут учиться в высших учебных заведениях бесплатно.

«Для стимулирования медицинских кадров и сокращения их дефицита приняты нормы по осуществлению единовременной денежной выплаты в размере 100 минимальных заработных плат для медицинских работников, прибывающих на работу в село», - добавила депутат.

Еще ряд поправок исключают обязательное применение клинических протоколов при оказании медпомощи, а также устанавливают полный запрет на ввоз, производство, продажу и распространение электронных систем потребления (вейпов).

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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