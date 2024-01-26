Акимат Алматы планирует строительство новых линий метро

Акимат Алматы накануне представил схему развития метро в городе, которая предполагает строительство нескольких новых линий в восточном и северном направлениях.

По данным акимата, которые были представлены на совещании с президентом, в 2025-2026 годах будет открыта станция метро «Калкаман», в тот же период будет идти строительство линии до станции «Барлык» протяженностью 5,3 км. Эти работы ранее уже были анонсированы.

В дальнейшем запланировано еще несколько линий метро, следует из информации городского акимата.

Так, планируется линия от станции «Жибек жолы» до аэропорта протяженностью 12,8 км. Другая линия метро должна пройти от станции «Сайран» по улице «Северное кольцо» и Жумабаева до станции на проспекте Суюнбая, ее протяженность составит 16,4 км.

Запланировано также строительство линии наземного метро от железнодорожного вокзала «Алматы-2» до железнодорожного вокзала «Алматы-1» протяженностью 8,5 км. При этом нынешнюю конечную станцию «Райымбек» со станцией на вокзале «Алматы-2» должен связать подземный пешеходный тоннель с траволатором протяженностью 400 метров.

Акимат полагает, что к 2030 году пассажиропоток метро увеличится до 300 тысяч человек в сутки с нынешних 100 тысяч человек в сутки.

В презентации акимата не указано, какое финансирование потребует строительство новых линий метро, а также к какому сроку оно может быть полностью завершено.

Строительство метро в Алматы началось в 1988 году, а первая линия была запущена только в 2011 году. сейчас метрополитен имеет 11 станций, протяженность линии составляет 13,4 км. В прошлом году после семи лет строительства были открыты две новые станции метрополитена.