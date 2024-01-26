Посмертное донорство в Казахстане резко сократилось с 2020 года – Минздрав

Поправки, внесенные в Кодекс о здоровье народа в 2020 году, направленные на прижизненное согласие или отказ казахстанцев или их родственников на посмертное донорство и судебные разбирательства в отношении врачей привели к тому, что количество операций от посмертного донора снизилось с 86 до 5-7 в год, сообщили «Власти» в министерстве здравоохранения в ответе на официальный запрос.

«Сегодня в стране остро стоит вопрос правового регулирования органного донорства. До 2019 года количество операций от посмертного донора ежегодно доходило до 86 случаев в год», - отметили в Минздраве.

Однако ситуация резко изменилась после принятия поправок в Кодекс о здоровье народа и системе здравоохранения: «Внесение изменений в Кодекс в 2020 году “в случае отсутствия прижизненного волеизъявления человека право письменно заявить о своем несогласии (согласии) на изъятие его органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) для трансплантации имеют супруг (супруга), а при его (ее) отсутствии – один из близких родственников” вызвало неоднозначную реакцию в СМИ, а также необоснованные судебные разбирательства с участием врачей-трансплантологов, что привело к резкому снижению развитию органного донорства до 5-7 случаев в год».

Сейчас министерство анализирует нормативно правовую базу с учетом международного опыта, чтобы как-то изменить ситуацию, потому что в Казахстане в листе ожидания стоит 3 961 реципиент, нуждающийся в трансплантации органов, из них 104 ребенка. А по данным на 22 января, только 5 456 человек оформили прижизненное согласие на донорство на портале eGov, еще 35 725 – отказались.

При этом в министерстве заверили, что для развития трансплантологии в стране укреплена материально-техническая база, обучены трансплантационные координаторы за рубежом и внутри страны по международным стандартам, проводится информационно-разъяснительная работа,, чтобы сформировать в общественном сознании «доброжелательное отношение к органному донорству, в том числе к посмертному».

В 2023 году из фонда социального медицинского страхования на пересадку органов было выделено более 420 млн тенге. За последние три года в стране в основном проводились операции по пересадке почек, печени, сердца, легких, легочно-сердечного комплекса и роговицы.